沈伯洋格局差太多？葉元之：恐重演一屍五命

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／民進黨今天下午將舉行記者會，徵召不分區“立委”沈伯洋出戰台北市長。中國國民黨籍“立委”葉元之12日在政論節目表示，沈伯洋專搞認知作戰、煽動仇恨，其實沒資格選台北市長，吹捧他的人會賠上自己，類似2022一屍五命。



因為前新竹市長林智堅論文案，民進黨力挺，民進黨前“立委”高嘉瑜2022年選前，提到擔心“一屍五命”，也就是林智堅影響民進黨台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市選情。最後林智堅退出桃園市長選舉，但仍對民進黨選情造成衝擊。



葉元之12日在《大新聞大爆卦》節目說，沈伯洋終於要正式宣布了，之前的鼠患是牛刀小試，他覺得蔣萬安這次參選，也不能小覷沈伯洋的認知作戰能力，老鼠只是個開始，後來還會有很多蟑螂、螞蟻，其他各種亂七八糟的事情一定會愈來愈多，台北市政府還是要謹慎應對，不能說因為對手是沈伯洋就輕敵，不然整個台北市會陷入非常嚴重的認知作戰，而且會無限上綱，變成什麼民主VS共產。



葉元之強調，一定是這樣子的，大家未來可以期待。高嘉瑜上次選舉有提到一屍五命，因為前新竹市長林智堅論文案，結果民進黨全黨挺林智堅，導致一屍五命。他覺得這次沈伯洋其實有類似的狀況，因為沈伯洋要“出場”，可是沈伯洋並不具備參選台北市長的“資格”。沈伯洋有消極資格，可是沒有那個素質跟能力，一個每天搞抗中、潑糞、當打手的人，一躍成為一市大家長候選人？



葉元之說，那個格局實在差太多！可是民進黨又必須護航沈伯洋，所以每個人都在胡說八道；現在每個胡說八道的人，其實都是賠上自己！如莊瑞雄說沈伯洋兩天解決鼠患，還說蔣萬安被老鼠困住，哪裡困住？這禮拜沒搞認知戰，就沒有老鼠了！



葉元之質疑，沈伯洋拍影片想營造愛家形像，但沈伯洋平常明明是製造仇恨，就像美國當年的麥卡錫主義時代，只要政敵意見不一樣，一律用造謠的方式說你是共產黨，來鬥爭、清算你，沈伯洋就是這樣的人，“你能想像這樣的人，未來是台北市長？”