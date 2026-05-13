賴派徐錫祥代理“檢察總長”　司改會批開後門

徐錫祥代理“檢察總長”。（中評社 資料照) 中評社台北5月13日電／民間司法改革基金會12日表示，賴清德指派被“立法院”否決的“最高檢”主任檢察官徐錫祥代理“檢察總長”，等同變相架空人事同意權，且指定代理缺乏法律依據，存有高度適法性疑慮，欠缺民主正當性，恐創“憲政”惡例，籲賴清德收回成命。



司改會更表示，將代理制度作為政治籌碼，將損害檢察公信。賴清德若透過指定代理繞過“國會”審查，等同於在“憲政”體制上開了一個“後門”，讓賴能單方面決定檢察體系的領導者，縱使此一人選已明確遭“國會”否決。一位被民意機關明確否決的人選，仍令其強行代理，將背負著政治安插的負面標籤。



司改會指出，“檢察總長”邢泰釗任期於今年5月7日屆滿，賴清德3月13日提名“最高檢察署”主任檢察官徐錫祥為“檢察總長”。5月5日“立法院”於否決本次人事案。隨後，賴清德就本次懸缺人事，仍指定徐錫祥檢察官為“代理“檢察總長”。據報載，“法務部”已於5月7日正式收到“總統府”指定代理公文。



就此，司改會聲明如下：



一、指定被否決者代理“檢察總長”，等同變相架空人事同意權。



二、將“代理制度”作為政治籌碼，將損害檢察公信。



三、賴清德指定代理缺乏法律依據，存有高度適法性之疑慮，制度上有檢討必要。



四、指定甫經“國會”否決者代理“檢察總長”，欠缺民主正當性，恐創“憲政”惡例。



根據上述理由，本會呼籲賴清德收回成命，並建請相關機關推動修法以完善此一制度缺漏。



司改會認為，賴清德指定遭“立法院”否決的人選代理“檢察總長”，已架空了“國會”同意權”的制度。從“國會”的角度來看，這是將“代理制度”作為一種政治籌碼，有逼迫“國會”不得不接受的效果。



司改會表示，將代理制度作為政治籌碼，將損害檢察公信。賴清德若透過指定代理繞過“國會”審查，等同於在“憲政”體制上開了一個“後門”，讓賴能單方面決定檢察體系的領導者，縱使此一人選已明確遭“國會”否決。一位被民意機關明確否決的人選，仍令其強行代理，將背負著政治安插的負面標籤。



司改會指出，“檢察總長”任期屆滿時，如何指定代理人？是否得由“總統”指定？”現行法律皆無明文規定。過往固然曾有代理“檢察總長”的前例，但這些前例皆無法律授權，是否適合繼續援引，法律上並非毫無疑問。鑒於“檢察總長”一職的重要性，應有於法律中明定適當代理制度的必要。



司改會表示，最後，過去“總統”指定代理“檢察總長”時，都是屬於“檢察總長”請辭而臨時出缺的情形，而非指定已遭“立法院”否決的人選，兩者非可相提並論，更無比附援引的餘地。賴清德指定甫經“國會”否決者代理“檢察總長”，欠缺民主正當性，恐創“憲政”惡例，呼籲賴清德收回成命，也建請相關機關推動修法補正法律漏洞。