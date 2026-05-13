郭正亮曝台日要拉美國下水　2027蠻危險

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／日本政府預計今年內修訂安全保障相關3文書，如何描述中國大陸軍事動向與區域情勢，預料是討論焦點。且日本近日首次以正式成員身份參加美菲在南海的“肩並肩”聯合軍演，並於6日發射88式岸置反艦飛彈。對此，前“立委”郭正亮12日在政論節目指出，日相高市早苗跟賴清德都認為時間不站在他們這邊，要趁機發難，把美國拖下水，即使兩岸形勢沒變，2027恐也非常危險。



菲美“肩並肩”聯合軍演6日舉行海上打擊科目，首次正式參與的日本自衛隊發射88式岸置反艦飛彈擊沉靶艦。



郭正亮12日在政論節目《林嘉源辣晚報》表示，“還是會幹，不然他成立國家情報局幹嘛？他一定會抓人（反戰份子）的！”這裡面很多共產黨，日本真的搞起來，比賴清德還可怕。他覺得那天日本演習沒有立刻結束，一定要去射88反艦導彈才結束，為什麼一定要做這個動作？在海外射？日本就是要建立慣例，所以以後就可以幹了，日本每個動作都是有目的的。



郭正亮說，不過那個導彈沒什麼用，最遠才200公里，而且也不是高超音速導彈。“我覺得這不是象徵意涵，就是要做了！”因為日本未來都會用行政解釋、行政命令蓋過“憲法”，因為不會“修憲”，“修憲”就是對決了。“他實質可用就好了，還不是一個一個都過了？”不然照理講，殺傷性武器可以出口，這怎麼沒有“違憲”？“你可以去告啊，但沒有人要理你，這不是跟賴清德一樣？”



“到時候“憲法”法庭不會理你，他可用就好了。”郭正亮強調，“你們大概很難理解日本跟賴清德的思考模式，你們會想說：又打不贏，你要幹嘛？”但他們則認為時間愈來愈不利，所以要藉著這個時候，日本加美國，還有可拚的餘地，把美國扯下水。



郭正亮指出，中國大陸那個絕對不是亂講的，說日本會偷襲，你如果很急，當然會偷襲。日本就是要把美國扯下水，他有美日安保條約。不然你以為賴清德在幹嘛？台灣不是更弱？賴為什麼敢這樣做？台灣的深綠認為2032之後就不用談（“台獨”）了，你急不急？所以要做很大的動作！所以他覺得明年2027其實蠻危險的，不管是日本的動作，把台灣捲進去；或者是台灣的動作，把日本捲進來，都非常危險。所以並不是說兩岸形勢有變，而是你碰到了高市早苗跟賴清德！



郭正亮說，這兩個人都覺得時間不站在他們這邊，“所以他們危機感很重！”