吳子嘉：沈伯洋低於陳時中得票　賴連任危險

民進黨預計在13日正式提名“立委”沈伯洋出戰台北市長。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／民進黨預計在13日下午舉行台北市長提名記者會、正式提名“立委”沈伯洋出戰台北市長。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉點出，如果沈伯洋的得票率低於2022年競選台北市長的民進黨候選人，“行政院政務委員”、“衛福部”前部長陳時中，將是很危險的事。民進黨恐因此在台北市受傷，使得賴清德下次競選連任將面臨很大挑戰。



2022年台北市長選舉，中國國民黨候選人蔣萬安以57萬5590票、得票率42.29%。民進黨陳時中43萬4558票、得票率31.93%。無黨籍黃珊珊34萬2141票、得票率25.14%。



綜合媒體報導，民進黨12日傍晚發布採訪通知，預計在今天中執會後，約在下午2點40分舉辦“民進黨縣市長提名台北市記者會”。根據流程規劃，主持人開場、黨主席賴清德致詞後，即由沈伯洋致詞，隨後賴將親自為沈繫競選背帶，並進行大合照、呼口號環節。



對於民進黨即將提名沈伯洋參選台北市長，吳子嘉12日在其主持節目《董事長開講》調侃，沈先前曾針對台北老鼠問題，提出“賀爾蒙滅鼠法”，其參選市長起碼在娛樂上有一點的貢獻。不過，對於沈伯洋能否拿到台北市的民進黨基本盤，吳子嘉抱持保留態度。



吳子嘉解釋，2022年台北市長選舉是三足鼎立，陳時中的得票就是民進黨的基本盤。沈伯洋可能會拿不到陳當年的基本盤，因為沈屬於民進黨激進派，但台北市的民進黨支持者並不喜歡太極端的政治人物。



吳子嘉表示，如果沈伯洋的得票率低於陳時中的基本盤，是很危險的事，這代表賴清德下次選“總統”將面臨很大挑戰。因其提名沈伯洋會讓大家記憶猶新，沈伯洋這步棋可能會讓民進黨在台北市受傷。