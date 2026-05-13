賴清德再缺席彈劾案審查會　藍白轟不反省

藍委羅智強是賴清德彈劾案審查會發言的第一棒。（中評社 張嘉文攝） 賴清德彈劾案第二次審查會。（中評社 張嘉文攝） 院會現場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）“立法院”全院委員會今日針對賴清德彈劾案召開第二次審查會，並再次邀請賴清德出席，但賴和上次一樣不出席。在野的中國國民黨和台灣民眾黨“立委”則踴躍出席發言，砲轟賴清德在大罷免失敗後不反省，還發明不副署、不公布法案的方式對抗在野多數的“立法院”，因此需要提出彈劾。



此彈劾案起因於在野黨不滿“行政院長”卓榮泰對《財劃法》修法採取“不副署、不公布”的強硬手段，進而質疑賴清德“違憲”而發動彈劾。



“立法院副院長”江啟臣今天主持彈劾案審查會，江啟臣在審查會開始時表示，“立法院”依“立法院”職權行使法第43條”規定及第4會期第15次會議決定，邀請被彈劾人賴清德進行第二次說明，經聯繫，“總統府”表示，“總統”不列席這次全院委員會；依照共識，若被彈劾人賴“總統”未列席，由各黨團推派委員發言。



賴清德彈劾案記名投票表決的通過門檻為全體“立委”3分之2票數（76票），依照目前“國會”席次，國民黨加上無黨籍2“立委”共掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。藍白相加為60席，因此外界預估此彈劾案的通過機率幾乎為零，政治攻防的意味大於實質作用。

