淡江大橋祈福不邀侯友宜　藍委：怕提李四川

藍委葉元之。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北5月13日電／“交通部”12日舉辦淡江大橋通車前祈福儀式，未邀中國國民黨籍新北市長侯友宜、民代及地方相關單位惹議，多位藍營新北市議員質詢時批評“交通部長”陳世凱“沒資格當部長”。中國國民黨“立委”葉元之表示，綠營連地方深耕的市長、議員、里長都不邀，就是怕有人講到市長參選人李四川的功勞，真的小鼻子小眼睛了。



葉元之12日在《大新聞大爆卦》節目中表示，既然是地方的大事，怎麼連蔡錦賢這種在淡水經營這麼久的議員都沒邀請？蔡還是無黨籍聯盟的召集人，還有連其他的民代都沒有邀請，這實在是太小鼻子小眼睛了！已經邀功、收割到不知怎麼講的地步。



葉元之強調，當初要蓋淡江大橋時，好幾個民進黨“立委”都持反對態度，現在橋蓋好了，綠營覺得可以收割了，就要把功勞全部攬在“中央”自己身上，甚至之前“交通部”不是還去登記淡江大橋的商標權，好像以後辦活動，地方政府都不能使用（商標）一樣？他真的從來沒有看過這樣的狀況，前所未聞！就可以知道賴清德是多麼心胸狹窄。



葉元之指出，陳世凱跑去這個活動，“交通部長”今天應該幹嘛？“立法院”在總質詢，因為很多“立委”對交通議題有興趣，都需要部長在“立院”答詢，結果陳世凱跑去淡江大橋擺拍。坦白說，如果定位為內部活動，陳世凱可以不要去，如果認為層級很低，“交通部長”去幹嘛？部長去，代表這是大事，陳世凱可以為了這個，連“立法院”都不去備詢？大事，部長到，地方政府不要來？



“有這樣搞的嗎？”葉元之表示，就可以知道民進黨現在搞對抗，已經搞到非常誇張。試想一個狀況，如果今天新北市長是民進黨籍的，這場活動會不會邀新北市長去？綠營可能很擔心，新北市長侯友宜去了如果致詞，說李四川為淡江大橋做了什麼什麼，陳世凱就會臉上無光。因為蘇巧慧很想去蹭，記得上次淡江大橋有個活動，蘇巧慧就跑去，當時她還沒參選。葉元之就說：跟妳蘇巧慧有個毛關係？妳是在樹林、鶯歌！“離十萬八千里，妳跑去蹭？我就不會想去，因為離我板橋實在太遠了！”



葉元之認為，就是因為怕很容易講到李四川的功勞，乾脆地方政府的人都不要來？有夠扯！