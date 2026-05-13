特朗普67英里說　陳奕帆：暗示台自立自強

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆。（淡江大學學生會TKUSA臉書） 中評社台北5月13日電／美國總統特朗普訪華前夕12日接受媒體訪問表示，不認為中國會武力攻台，但表示美國距離台灣非常遙遠，中國離台灣衹有67英里。對此，淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆解讀，特朗普說法是間接表達，雖然美國支持台灣並對台軍售，但礙於地理限制，軍援仍鞭長莫及，若真正開戰，台灣只能自立自強。



《法新社》昨報導，特朗普在出發訪陸前被問到是否該繼續對台軍售時，並未正面回應。他僅表示會與習近平談論此議題，並重申他跟習關係很好，不認為會發生武力攻台這種事。不過特朗普也再度提及“美國距離台灣非常遙遠，大陸離台灣衹有67英里”、“日本和區域周邊國家對台灣給予很多的支持”。



根據《中時新聞網》報導，陳奕帆分析，這是特朗普間接表達美國在大陸出兵攻台的情境下，無法即時軍援台灣，要台灣好自為之。但對特朗普而言，基於美國利益，還是會想為美國軍工企業爭取軍售訂單。只是戰時台灣僅能自立自強，不見得會有美軍介入，畢竟並非美國自己的戰爭。



此外，特朗普言明軍售將是習特會討論議題，被質疑有違美國對台的“六項保證”。陳奕帆表示，特朗普並非建制派，若刻意無視“六項保證”也符合其交易性格，或許在習特會後才能得知美方是否刻意拖延140億美元的第二波對台軍售案，將穩定美中關係列為更優先要務。

