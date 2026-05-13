盧秀燕稱習特會牽動台軍購　籲官方密切注意

台中市長盧秀燕接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕出席“豐原陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心完工暨開幕典禮”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月13日電（記者 方敬為）美國總統特朗普於13日至15日訪華，牽動全球地緣政治的敏感神經。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，中美領袖會晤一定會影響到台灣，牽動軍購及經貿等議題，她呼籲民進黨政府要密切注意，並有所因應。



盧秀燕13日出席“豐原陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心完工暨開幕典禮”，針對習特會議題受訪作以上回應。



盧秀燕表示，特朗普總統已登機前往中國大陸訪問，中美領袖會晤全世界都在關注當中，而中美高層會談勢必會影響到台灣，包括軍購、經濟，甚至是台灣的前途等，我們也相當關切。



盧秀燕呼籲，面對中美峰會可能帶來的變化，民進黨政府，尤其是安全高層一定要對中美峰會走向密切觀察，並要積極的因應，有所作為。



醫療法修改將“三班護病比”入法，但實施時程引發爭議，盧秀燕強調，醫護職場環境品質的維護非常重要，牽涉到醫護的職業安全及病人的照護品質，希望有關單位要鄭重看待，而不是將政策作為助選工具。



“衛福部長”石崇良將三班護病比制度實施設定兩年緩衝期引爆護理怒火，他還說，如怕跳票，再投給賴清德就一定會落實，更是火上加油。賴清德昨日緊急出面定調，宣布三班護病比調整為2027年5月20日起分階段實施，並請“衛福部”成立醫療人力研究精進小組。