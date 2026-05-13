台派許忠信批賴清德聽青鳥餿主意　讓人失望

白委許忠信。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨的“立委”們出席院會彈劾賴清德案。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）“立法院”全院委員會今日針對賴清德彈劾案召開第二次審查會，出身台派的台灣民眾黨籍“立委”許忠信猛批賴清德發動大罷免，比“慈禧獻義和團”還更讓人失望、之後還聽信“不副署”的“違憲”主張，賴枉費台灣人民2024年給予的支持，他今天提出彈劾案，是要把賴清德彈醒！



許忠信在2012年至2014年間擔任台聯黨不分區“立委”，2015年退出台聯，2023年加入民眾黨，並獲提名不分區“立委”，排名第16名。許在今年4月22日宣誓就職，被媒體問及是否仍堅持“台獨”立場時，許表達，作為不分區“立委”，2012年他一定優先執行台聯的政策，就像他現在優先執行民眾黨的政黨政策與“立法院”黨團決議一樣。



許忠信在院會發言時猛批，賴清德2024年當選後，本來他期許賴能學齊桓公以管仲為相，讓朝野一片和氣，為台灣團結朝野共同為台灣打拚，然而令他意外的、失望的，賴竟然採取青鳥提的餿主意發動大罷免，比“慈禧獻義和團”還嚴重、還更讓人失望。



許忠信說，賴清德大罷免失敗後，本想說賴可以檢討，但賴卻還聽信交通大學法學者林志潔所發明得“不副署”這樣違反“憲法”增修條例的概念，主張不副署財政收支劃分法等法律，這種把“違憲”主張的學者提升為“國安會”諮詢委員，是“郜鼎在庙，章孰甚焉”，把賄賂的大鼎放在廟堂，是國之敗也。



許忠信認為，賴清德沒辦法瞭解台灣先民這360年為這塊土地的付出及歷史使命，枉費2024年台灣人民給予賴的支持，沒辦法、團結朝野，為台灣將來的前途打拚，今天提出彈劾案，是要把賴清德彈醒，這是台灣的關鍵時刻。

