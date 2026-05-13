賴士葆轟：民進黨拿公家錢去餵側翼吃相難看

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）台電改字體案爭議持續擴大，除中油承認改LOGO標案也是由設計師聶永真拿下後，有臉書粉專再揭“經濟部”旗下“台灣設計研究院”，把政府標案分配給聶永真的工作室，且該單位幾乎“有投必中”。中國國民黨籍“立委”賴士葆今天受訪時表示，這根本是赤裸裸的為特定人士“量身定做”，民進黨政府拿公家錢去餵側翼，行為極其難看。



賴士葆今天在“立法院”接受媒體訪問，針對聶永真的得標爭議持續被翻出一事指出，聶永真的工作室在一段時間內標得政府十幾個案子，中獎率竟高達百分之百。他質疑，這些標案多採“有利標”或“限制性招標”，規避了公開競標的公平性。



賴士葆說，以台電新台幣96萬元的標案為例，正是利用100萬元以下限制性招標的“巧門”，雖然名義上有招標程序，但評審委員多由官方指定，要在其中動手腳並非難事，這等於是左手給右手。



賴士葆提到，聶永真在太陽花運動期間免費提供設計，更在蔡英文兩次大選競選時擔任設計師，“綠友友”的身分昭然若揭。而聶永真或許在設計界有一定的知名度，但政府預算的使用必須公開透明、攤在陽光下。



賴士葆強調，從近來的相關事件可看出，民進黨政府已是毫不避諱地圖利特定對象，將公帑當成餵養側翼的私人金庫，這種吃相難看的行為，必須受到全民的譴責。

