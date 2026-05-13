綠委全缺席彈劾賴審查會　諷成罵賴清德大賽

民進黨團舉行輿情回應記者會，左起黨團副書記長黃捷、幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）“立法院”全院委員會今日針對賴清德彈劾案召開第二次審查會，但民進黨籍“立委”全員缺席，民進黨團在場外召開記者會諷刺，這只在比賽誰比較會罵賴清德大賽，連國民黨籍“立法院長”韓國瑜都跑去歐洲訪問、不奉陪了。



民進黨“立法院”黨團13日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，由幹事長莊瑞雄、書記長范雲及副書記長黃捷出席。



韓國瑜9日深夜率跨黨派訪團啟程前往法國、英國推動“國會”外交，成員包括國民黨“立委”楊瓊瓔、羅廷瑋、魯明哲、張嘉郡，以及民進黨“立委”林楚茵、邱議瑩、王義川、李柏毅，民眾黨“立委”邱慧洳等人同行。預計在5月17日前結束行程返台。



針對藍白痛批批賴清德不副署、不出席彈劾案審查，莊瑞雄表示，賴清德與民進黨不會陪在野黨演這場鬥爭大戲，國民黨長期指控賴清德“毀憲”亂政，但實際上，當前“憲政”問題的核心，在於“憲法”法庭與大法官制度運作遭到癱瘓，賴清德是否赴“立法院”？本就涉及“憲政”設計與政治考量，不應被簡化成政治操作。



莊瑞雄批評，國民黨一方面高喊朝野應降溫、對話，另一方面卻在“立法院”發動彈劾程序，這是非常嚴肅的“憲政”設計，不應淪為政治鬥爭工具。國民黨主席鄭麗文日前赴陸訪問前，還曾希望與賴清德見面對話，但如今“立法院”卻又發動彈劾案，一邊說要降溫、一邊搞彈劾，“立法院”現在更應優先處理總預算與“國防”等迫切議題，包括海馬斯軍購月底付款期限。



“這只是場比賽誰比較會罵賴清德大賽！”范雲諷刺，連韓國瑜都選擇不主持，率領10多名“立委”赴歐洲訪問，連韓國瑜都不奉陪。



另外，媒體也問，“衛生福利部”長石崇良日前針對三班護病比的爭議發言，賴清德為此12日出面拆彈？



范雲回應，第一線護理人員真正關心的，是政府是否有誠意解決問題，而賴清德已明確提出包括投入新台幣275億元、提前實施政策、成立精進小組及完善配套措施等方向，近期已有不少醫院與醫界人士對緩衝2年表達憂慮，因此賴清德也已指示相關單位持續強化配套，希望讓護理改革能真正落實。



賴清德12日出席國際護理師節活動時宣布，三班護病比將自明年5月20日分階段開始實施。