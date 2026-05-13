李四川合體黃國昌互動熱絡　與白營小雞合照

左起吳亞倫、陳語倢、陳世軒、黃國昌、李四川、陳怡君、林子宇、陳彥廷。（中評社） 黃國昌拿起手機自拍李四川與白營新北小雞。（擷取自黃國昌Threads） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍新北市長參選人李四川、台灣民眾黨主席黃國昌13日合體一起為白營新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、陳語倢拍競選宣傳照。李與黃過程中互動熱絡，彼此大開玩笑、玩小遊戲、自拍，在經過逾半小時的拍攝後，李也特別與白營小雞們（市議員參選人）握手暖喊，加油喔！



在化妝過程中，黃國昌還分享自己騎自行車到山上結果輪胎破了、手機沒繳電話費，只能牽著自行車邊走邊找路人借手機打電話給老婆高翔求救的經歷，讓李四川忍不住笑著打趣道，好險你還記得老婆的電話號碼。黃則滿臉驚訝地說，你不記得老婆的電話嗎？李則說，現在很多人都只是輸入到電話簿。黃回應，他不行，老婆會隨時抽考。李四川一聽立刻哈哈大笑。



此時，一旁的陳世軒突然問，他很好奇以前沒有手機導航，要怎麼到目的地？黃國昌說，看地圖啊，他以前在美國唸書時，開車都是地圖放在方向盤上邊看邊開。陳反問，所以以前的人都看地圖。黃笑著拍拍陳的肩膀說，你這句話嚴重冒犯，什麼叫做以前的人？一旁的李四川也笑著接話說，我們都是以前的人。



李四川、黃國昌也陪著林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、陳語倢錄製小遊戲影片、定裝照、大合照，李、黃還分別拿起手機自拍，最後李一一與每個人握手，才接著趕下一個行程。