再提軍購條例補足金額？綠黨團：看行政部門

民進黨舉行輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）傳出府方、“行政院”考慮將再提出第二波軍購特別條例，以補足遭中國國民黨、台灣民眾黨刪減的新台幣4700億元軍購預算。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄13日表示，目前沒有看到相關訊息，但若執政團隊要設法補足破網，就看“行政院”最後如何去做。



藍白8日在“立法院”聯手三讀通過《保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例》，將“行政院”版匡列1.25兆元的軍購特別預算，大幅刪減至7800億元，落差達4700億元。



“行政院長”卓榮泰12日在“立法院”總質詢時表示，被刪除部分涉及台灣軍工產業、供應鏈與國際合作布局，政府後續仍希望透過適當程序與方式進行補救，不只是補救預算，更是挽回國際對台灣的信賴。



民進黨“立法院”黨團13日舉行輿情回應記者會，由幹事長莊瑞雄、書記長范雲及副書記長黃捷出席。



對於媒體詢問府院是否將再提出第二波軍購條例？莊瑞雄表示，以目前情況來看，“我們沒有這樣的訊息”，但藍白將原本8年1.25兆元軍購特別條例刪減成7800億元後，對台灣整體防衛體系影響非常大，尤其遭刪除部分包括強化防衛體系、反彈道飛彈、無人機載具及人工智慧等關鍵項目。



莊瑞雄表示，民進黨團在審查期間就不斷呼籲，不要把軍購條例當成網購清單任意刪砍，因這些預算涉及的不只是買武器，而是台灣整體防護網、“國防”自主與在地軍工產業布局，目前台灣武器系統長期與美規接軌，台美技術合作與軍工合作並非壞事，反而有助建立完整“國防”自主體系，但藍白卻將許多與美方合作、在地生產相關項目劃掉砍掉，令人遺憾、可惜。



媒體問，國民黨籍“立委”馬文君認為，台灣產製無人機可回歸年度預算處理，不一定要納入特別條例？



莊瑞雄反駁，若全部改列年度預算，勢必排擠其他部會經費，若“國防”預算占比提高，勢必要面對社福、教育、交通與經濟發展等預算遭壓縮問題，因此“行政院”才會採取特別條例方式處理，國民黨陷入只要年度預算就好的盲點，卻未說明實際財源與排擠效應。



莊瑞雄出具簡報指出，目前全台無人機產業鏈中，有164家業者位於國民黨執政縣市，中部57家、南部45家，若台灣能持續發展不對稱戰力與“國防”自主，不僅有助安全，也能帶動產業與就業機會。



黃捷則表示，從去年到今年5月，總預算已空轉近一年，今年度相關預算甚至還未完成審查，馬文君等藍委至今仍未清楚說明，為何要刪除商購、委製與無人機“國防”自主等項目？