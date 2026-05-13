政務官公然輔選？綠委反嗆藍營縣市長也是

民進黨團記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲（右）及副書記長黃捷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）民進黨中央舉辦“台灣好生活2026縣市政策說明會”巡迴演說，邀集政務官與在地縣市長或民代參選人同台，遭中國國民黨痛批是利用行政資源的“大罷免2.0”。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄13日反嗆，國民黨籍的地方首長也是政務官，也會協助黨內民代參選人，且大部分都這麼做。



民進黨“立法院”黨團13日舉行輿情回應記者會，由幹事長莊瑞雄、書記長范雲及副書記長黃捷出席。



記者問，民進黨中央舉辦“台灣好生活2026縣市政策說明會”全台巡迴，本周末16日將前往台中、17日在嘉義舉辦，並邀請政務官與地方參選人同台，遭國民黨質疑利用行政資源輔選。



莊瑞雄表示，行政中立當然重要，但政務官本來就是政務體系一部分，他要反問國民黨目前執政多數縣市，難道國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等地方首長，不也是政務官？難道不會替黨內議員或參選人輔選？



莊瑞雄表示，國民黨不應每天刻意尋找議題攻擊民進黨，這些活動都符合行政中立與法規要求，不該被無限上綱成行政資源濫用，民眾自會觀察。



媒體追問，民進黨13日下午將正式徵召沈伯洋參選台北市長，並傳出英系的民進黨秘書長徐國勇將擔任總督導。



也是英系的莊瑞雄則表示，徐國勇是台北出身，曾任台北市議員、“立委”，對台北市政治生態與地方組織熟到不能再熟。而且徐國勇從小在萬華長大，也長期在台北從事教學與政治工作，若未來搭配沈伯洋團隊，將對選戰與地方組織形成加分效果，自己現在就要去參加選舉對策委員會了。隨後先行離席。

