賴拋分段推三班護病比　許淑華籲勿為選舉

南投縣長許淑華受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月13日電（記者 方敬為）“立法院”日前三讀通過《醫療法》修正案，將“三班護病比”制度入法，“衛福部長”石崇良卻稱2028年才能實施引爆護理怒火，賴12日緊急出面定調明年5月“分階段實施”。對此，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天呼籲賴清德要將辦法說清楚，不要因為惹怒醫護人員才緊急改口，卻沒有配套，勿將政策當選舉工具。



許淑華13日出席南投縣議會總質詢備詢，針對三班護病比入法實施期程一波三折受訪表示，原本“衛福部”預定於2028年5月上路，但賴清德見苗頭不對，改口明年5月“分階段”實施。然而，所謂分階段實施的具體方式，顯然包括“衛福部”先前都不知情，大家毫無頭緒。



許淑華說，護理界與民眾真正憂心的是，台灣目前仍有高達3000多人的醫護缺口，在人力嚴重匱乏的情況下，賴所謂的“分階段”究竟該如何執行？是以大型醫院為起點，還是依區域來劃分？目前實在令人摸不著頭緒。希望賴能把具體的實施方式說清楚，不要像先前談焚化爐的“雞尾酒療法”一樣，拋出說法，底下的人卻完全不明白真正的意思。



許淑華指出，事實上，現今台灣已有約七成的醫療院所達到三班護病比，但這往往是因為護理師不足導致病床減少，才讓數據“變相達標”，這並不是政府積極作為的結果，所以她昨天看到賴清德說法後，就立刻與縣府有關單位討論，因為該政策的具體走向將直接牽動偏鄉醫療。



許淑華說，以南投縣為例，偏遠地區與公立醫院在招募醫師與護理人員上本就相對困難，人力也更加吃緊，公衛體系同樣面臨挑戰。因此，她要強烈呼籲“衛福部”，務必將偏遠地區的醫護人力需求優先列為重要考量，並給予更多關注，這樣才能真正平衡台灣整體的醫療現況。

