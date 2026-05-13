羅智強：無人機編特別預算是綠友友要發財？

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月13日電（記者 莊亦軒）有關軍購特別預算規模遭刪減，是否影響台灣無人機產業，中國國民黨籍“立委”羅智強今天受訪表示，涉及本土軍工產業，尤其像無人機等項目，按照過去做法，比較合適的是編在公務預算、一般預算當中。他不理解為什麼民進黨不走這條路徑，放進一般預算中，明明可以好好檢視，還是這些項目又是“綠友友大發財”的精心官商布局。



美國總統特朗普13日至15日訪華，特朗普也透露將會討論對台軍售議題。美國是否一手對台軍售、一手又拿對台軍售作為對中方談判籌碼，羅智強13日受訪表示，“特朗普曾經提過”，一個國家領導人，肩負和平、安全、穩定與發展的重大責任，有一位合適的“總統”，才能確保台海穩定與安全，這是非常基本的道理。



羅智強13日於“立法院”接受媒體聯訪表示，國民黨執政時，軍費僅為每年新台幣3000億元，是現在軍費的三分之一，大陸軍機除一次誤闖外，不曾逾越“海峽中線”，當時台灣仍保有台海縱深、“台海中線”。



羅智強感慨，但民進黨執政滿10年，大陸軍機頻繁穿越“海峽中線”、發動圍台軍演，乃至進入“領海鄰接區”，某種程度上已經把台灣海峽內海化，很遺憾賴清德面對台海縱深丟失、台灣海峽內海化，只是持續不斷堆高軍費，並沒有拿出任何對策。



有關軍購特別預算規模遭刪減，是否影響無人機產業，羅智強回應，針對特定陣營對“無人機預算”採取什麼態度，這是根本假定上的偏誤，特別軍購條例針對的是對美軍購需求，所以在相關軍購特別條例中，也清楚說明若美國提出發價書，台灣就會加以採購，這是“國會”對建構台灣防衛力量的回應。



羅智強指出，但涉及本土軍工產業，尤其像無人機等項目，按照過去做法，比較合適的是編在公務預算、一般預算當中。他不理解為什麼民進黨一定不走這條路徑，明明可以編在一般預算中，讓大家逐項審視這些無人機項目，是否符合台灣軍事發展需要。放進一般預算中，也可以好好檢視，這些項目是否又是“綠友友大發財”的精心官商布局。