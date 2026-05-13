許宇甄羅列賴清德12項罪狀　把自己當皇帝

藍委許宇甄。（中評社 鄭羿菲攝） 立法院全院委員會13日針對賴清德彈劾案召開第二次審查會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）“立法院”全院委員會今日針對賴清德彈劾案召開第二次審查會，中國國民黨籍“立委”許宇甄羅列賴12項罪狀，痛批賴執政以來展現剛愎自用、鬥爭式治理，企圖以少數民意試圖統治多數，拒絕溝通直球對抗，提出彈劾案是為了告訴賴，“中華民國”不是個人私產，司法檢調、“國安”與媒體不應是賴打壓異己的血滴子，賴是民主退步的元兇，公開挑戰“憲法”堪比北洋軍閥，根本把自己當皇帝。



許宇甄指出，賴清德以 “兩國論”激化台海危機，為了個人政治野心，讓台灣陷入兵兇戰危，不惜將全台人民推向戰火邊緣。躲在“友邦”專機裡潛行出訪史瓦帝尼，讓國格蒙塵的出訪，更顯示台灣在國際空域通行權已陷入慘烈肉搏戰，這正是外交失敗、國際空間急遽萎縮的實證，而非什麼大突破。



賴清德彈劾案起因於在野黨不滿“行政院長”卓榮泰對《財政收支劃分法》修法採取“不副署、不公布”的強硬手段，進而質疑賴清德“違憲”而發動彈劾。



賴清德彈劾案記名投票表決的通過門檻為全體“立委”三分之二票數（76票），依照目前“國會”席次，國民黨加上無黨籍2“立委”共掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。藍白相加為60席，外界預估此彈劾案的通過機率幾乎為零，政治攻防的意味大於實質作用。



許宇甄羅列賴清德十二項罪狀包括：



一、“行政院長”卓榮泰不副署法律案，實質否決“國會”立法權，賴清德卻還支持，徹底破壞權力分立。賴也徹底破壞“國會”人事同意權，“國會”否決“檢察總長”徐錫祥人事案，賴卻直接下令徐錫祥代理“檢察總長”，公開挑戰“憲法”堪比北洋軍閥，根本把自己當皇帝。



二、拒絕編列法定義務預算，踐踏依法行政。



三、不思社會團結，發動大罷免。



四、司法淪為政治打壓工具，檢調選擇性執法已形成寒蟬效應，辦藍不辦綠，“信賴”保護已取代司法精神。



五、能源轉型失敗造成能源大破口。



六、開放美國農產品零關稅進口，這是滅農政策。



七、以 “兩國論”激化台海危機，為了個人政治野心，讓台灣陷入兵兇戰危，不惜將全台人民推向戰火邊緣。



八、繞路外交成新常態，走不出家門。賴清德出訪史瓦帝尼時，因多國取消飛行許可，被迫採取隱匿蹤跡的ATA模式，甚至躲在“友邦”專機裡潛行，這場讓國格蒙塵的出訪，更顯示台灣在國際空域通行權已陷入慘烈肉搏戰，靠鑽縫隙的方式出訪，正是外交失敗、國際空間急遽萎縮的實證，而非什麼大突破。



九、媒體宣傳費暴增換網網軍，2026總預算中，媒宣費高達13.8億元，這近14億元是要拿來幫賴清德洗民調？在網路上霸凌反對者？



十、幫綠營權貴分贓能源利益，綠電成為特定業者的股市提款機，代價是台電不斷虧損與調漲電價。



十一、大法官遇缺不補公然藐視“國會”。



十二、濫用“憲法”法庭，癱瘓“國會”監督。