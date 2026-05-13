賴士葆：台灣都快被美國賣了賴都不吭聲

藍委賴士葆。（中評社 張嘉文攝） “立法院”全院委員會13日針對賴清德彈劾案召開第二次審查會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）“立法院”全院委員會今日針對賴清德彈劾案召開第二次審查會，並再次邀請賴清德出席說明，但賴同樣選擇不出席。中國國民黨“立委”賴士葆在發言時，嚴厲譴責賴清德藐視“國會”、獨裁如皇帝。他更指出，習特會即將召開，依特朗普種種的發言看出，極可能會犧牲台灣，台灣都快被賣掉了，賴清德卻對美國一句話都不敢吭，完全失職，當然應該被彈劾。



“立法院”13日、14日進行第二次全院委員會審查，並邀請被彈劾人賴清德列席說明，賴今天不出席，國民黨安排7位“立委”陸續接棒上台發言，民眾黨則有2位“立委”，民進黨團未安排“立委”進場替賴辯護，選擇用缺席來抗議。而經過兩天的審查會後，“立法院”將於5月19日上午10時，針對賴清德彈劾案進行記名投票表決。



賴士葆發言時指出，民進黨以彈劾案通過門檻高（需三分之二“立委”同意）為由，批評這是一場鬧劇。若按此邏輯，“行政院長”卓榮泰對財劃法等案提出覆議，在“國會”少數的情況下“屢戰屢敗”，那不更是鬧劇？賴清德不謙卑、不向人民低頭，反而“一意孤行、蠻幹硬幹”，這種對抗民意的態度才是真正的“憲政”危機。



賴士葆痛批，台灣的民主正被賴清德一點一滴摧毀，除了“立法院”還有一點制衡力量外，其餘四院已全面“內閣”化。“司法院”違法強行開會做出決定；“監察院”自我矮化、閹割監察權，淪為“行政院”的“監察局”；“考試院”則不敢捍衛軍公教權益。當五院全部聽命於賴清德，這不是獨裁，什麼才是獨裁？賴簡直是在當民選皇帝。



賴士葆接著提到，習特會即將登場，外媒已披露特朗普可能違反對台“六項保證”，在軍售案上要和習近平商量，台灣已被放在談判桌的菜單上，美國為了讓中國買農產品、波音飛機，極可能犧牲台灣利益。特朗普更直言台灣距離大陸僅100公里，美國遠在1萬公里外，暗示“問題自己解決”。



賴士葆質疑，過去拜登政府曾多次承諾協防台灣，但特朗普至今一句話都沒講，可是台灣仍放寬美豬農藥殘留、砸幾千億美金投資，卻換不來一句安全保證。



他痛批，賴清德平時對在野黨指指點點，遇到美國損害台灣“國安”利益時卻噤若寒蟬，連對特朗普說聲“NO”的勇氣都沒有。因此，儘管彈劾案門檻高，但國民黨必須代表民意站在公理一方，讓全民看清這位失能且畏縮的“總統”。