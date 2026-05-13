綠提名沈伯洋　羅智強：對蔣萬安深具信心

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月13日電（記者 莊亦軒）民進黨下午將徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，對決中國國民黨籍台北市長蔣萬安。中國國民黨籍“立委”羅智強13日受訪表示，首先祝福沈伯洋代表民進黨參選，但他對蔣萬安的政績深具信心。蔣萬安不管是市民滿意度，或推動台北市各項建設，都展現前瞻與魄力，這會是蔣萬安連任最大的後盾。



被問到沈伯洋是否會“突破”陳時中防線，拿不到民進黨上屆台北市長參選人的基本盤，而影響2028民進黨布局。羅智強回應，選戰不輕敵是非常重要的基礎態度，他不會去界定沈伯洋跟陳時中相比，誰會不會拿到民進黨基本盤。



2022年台北市長選舉，中國國民黨候選人蔣萬安以57萬5590票、得票率42.29%。民進黨陳時中43萬4558票、得票率31.93%。無黨籍黃珊珊34萬2141票、得票率25.14%。



羅智強補充，民進黨有其核心支持者，在任何選區大概都有將近40%，這是歷來開票的實證結果。但從40%會往上還是往下，就看誰能爭取民心、誰能拿出好政策、誰能端出政績。



羅智強13日於“立法院”接受媒體聯訪表示，以他自己親眼在選區看到的幾件事情為例，包括和平新生天橋拆除，當時也引起不少議論，但拆除後，交通確實變得更順暢，天際線也更開闊，還有公館圓環拆除後，事故率下降將近40%，保障人民生命財產安全。



羅智強指出，對國民黨來說，不管對手是誰，都會審慎應戰，以爭取人民認同作為勝選最大基石。



外界關注沈伯洋競選團隊可能由“大罷免”團隊操盤，羅智強回應，沈伯洋本身就是“大惡霸”的中樞，也是重要發起人，對於團隊是大罷免成員不感到意外，去年大罷免以32比0收場就是民心的展現，大家要的不是惡鬥，而是政策、政見、跟政績。