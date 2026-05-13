亞灣區成綠宣傳樣板？陳麗娜：先被房價嚇壞

中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜13日在議會質詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月13日電（記者 蔣繼平）高雄市“亞洲新灣區”是綠營宣傳政策樣板，但房價高成為民怨。中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜13日在議會質詢時表示，民眾無法感受開發紅利，反而先被高房價嚇壞，市府用很大力氣去轉型閒置的亞灣區卻效益不大，主因是浪費自由經濟示範區的前店後廠優勢，失去發展主軸定位，導致今天的窘境。



高雄市的亞灣區從舊工業區成功轉型為“5G AIoT 創新園區”，輝達（NVIDIA）、鴻海等科技大廠都宣布進駐，成為綠營宣傳政績的點。不過，在一片歡呼聲背後，高雄民眾則有“亞灣區的房子誰買得起”的負面討論。



亞灣區範圍在苓雅區、前鎮區海港周邊，涵蓋高雄港灣、高雄軟體園區、夢時代、三多商圈、海洋文化及流行音樂中心等區域。目前區內的新建案單坪多落在新台幣40萬元以上，部分豪宅站穩5字頭，是高雄的高端房市指標區。



對此，陳麗娜13日在議會質詢時指出，第一，亞灣區開發有“東冷西熱”，意即西側靠港區發展熱、東側非臨海港區則大片土地至今荒涼。第二，亞洲資產管理中心幫有錢人理財，但一般市民因房價漲住不起亞灣區，是對高雄有用還是炒房利器？



陳麗娜表示，亞洲資產管理中心去年在高雄啟動示範專區，執行家族辦公室、高資產客戶財富管理，但面對兩岸政治的不穩定，加上沒有免稅優惠的誘因，對高端資產人士來講，誘因並沒有比香港、新加坡叫好，相對成功率也就變得不高。



陳麗娜表示，高雄市政府對亞灣區挹注大量資源進駐5G AIoT產業鏈，都讓地價、房價不斷往上漲，但亞灣區的開發卻遲遲沒有被帶動起來，原本應該要“先商後住”，商業還沒發展起來，反而先搞房地產。民眾根本感受不到開發紅利。

