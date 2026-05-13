高虹安開箱新竹市眷村博物館　藍白議員到場

新竹市長高虹安13日開箱整建後的新竹市眷村博物館。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月13日電（記者 盧誠輝）新竹市眷村博物館歷經2年多來的整建終於完工重新開幕，新竹市長高虹安13日開箱嶄新的眷村博物館表示，眷村文化不僅見證時代變遷，也留下許多家庭與世代的生活記憶，她期盼經由這次眷村博物館的整建蛻變，能持續守護新竹市眷村文化的城市記憶。



新竹市眷村博物館13日重新開幕，包括高虹安、中國國民黨籍新竹市議員蕭志潔、黃美慧、台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋、新竹市文化局長王翔郁和多位眷屬都到場出席。



新竹市眷村博物館成立於2002年，是全台灣第一座眷村博物館，因應特殊的戰略地位，軍種以空軍為大宗，形成特有的眷村文化，2024年歷經2年多空間改善，今年終於完工。



高虹安指出，新竹市曾經列管的眷村就有多達47處，密度極高，是全台眷村發展的重要城市之一。眷村文化不僅見證時代變遷，也留下許多家庭與世代的生活記憶，眷村博物館歷經整建蛻變，象徵新竹眷村文化的再生與延續，這次重新開幕更以“眷村有光、鄰里有情”為生活注入溫暖，持續建構科技與人文並重的幸福城市。



王翔郁表示，新竹市眷村博物館成立於2002年，是全台灣第一座眷村博物館。為提供民眾更優質的博物館體驗，市府推動館舍整建升級工程，完成結構及防水改善，更新消防、空調及照明系統，並改善參觀動線。



王翔郁指出，這次整建也把眷村博物館的戶外景觀去除部分圍籬，優化整體環境及動線，讓社區民眾更容易親近博物館，將眷村文化與大眾連結，讓眷村博物館不只是來看展的地方，也是一個能散步、停留、交流的公共文化空間。