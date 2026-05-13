謝衣鳯嘆鄭麗文翻頁太快　恐牽連2028

藍委謝衣鳯。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／中國國民黨今天將徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，民調領先的國民黨籍“立委”謝衣鳯13日在廣播節目感慨“這不是我熟悉的黨中央”，才短短3個月，黨主席鄭麗文態度丕變“翻頁翻太快”且直接翻到最後一頁。照這情勢發展，未來她可能成為藍營在彰化縣唯一的孤鳥，國民黨離2028重返執政也可能越來越遠。



國民黨中常會定於今天徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，逾40位國民黨彰化縣黨代表昨天發動連署，懇請黨中央聽取建言，用民調方式提名彰化縣長候選人，強調彰化縣所有黨代表“支持民調高者”“反對空降人選”。



謝衣鳯13日在廣播節目《千秋萬事》提醒黨中央，基層已發出警訊，彰化縣是六都以外唯一的百萬大縣，彰化人並非不能接受空降，但須是張善政、韓國瑜之流，隨便派一個人來，能在短短半年整合地方、贏得基層支持嗎？縣長和鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表選舉有密切的連帶關係，這才是基層炸鍋的原因。



回顧在黨內從雲端跌落的過程，謝衣鳯說，去年底鄭麗文當選黨主席，曾到彰化開座談會，當眾誇她將是彰化最強的候選人，勉勵為彰化打拚，自己一直努力整合基層爭取更多認同，不料才3個月，縣黨部主委一職被撤換、接著傳出黨屬意徵召魏平政，接著就是基層炸鍋、地方反彈。她苦笑說，“現在的黨中央和過去20年的黨中央不一樣，鄭主席翻頁翻太快，而且馬上翻到最後一頁”。且在縣長王惠美出訪歐洲時拍板定案下屆縣長提名人選，也讓基層覺得不尊重王惠美。



謝衣鳯說，媒體民調顯示，7成的彰化偏藍選民不知要支持誰，這已經是國民黨的危機，更是魏平政必須嚴肅面對的功課，否則輸的可能性極高。目前彰化縣4席“立委”是1藍3綠，若丟掉縣長寶座，全台唯一的百萬大縣，藍營恐將只剩她一人孤軍奮戰、獨守彰化城，進一步影響2028大選。王惠美8年任內打下的良好基礎、一盤好棋，卻因黨中央的一著不慎，淪為滿盤皆輸。