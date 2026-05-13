蔡壁如突襲參選彰化縣長　因藍營人選不強　

蔡壁如接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 19％的民眾支持蔡壁如選彰化縣長。（照片：蔡壁如提供） 媒體到現場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月13日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨元老、中央委員蔡壁如今日突拋出震撼彈，爭取民眾黨提名參選彰化縣長。蔡壁如13日親吐爭取參選的主因為，藍營在彰化縣至今整合不出一個很強的人選來，而地方有力人士幫忙做的民調，她自己竟有19%的支持，且綠營在彰化縣基層也不一定很合。



中國國民黨13日下午舉行中常會，國民黨主席鄭麗文宣布徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，與民進黨籍“立委”、彰化縣長參選人陳素月對決，但藍營此舉引發爭取提名的藍委謝衣鳳，及地方基層人士反彈。而這場亂局還要再添一變數，蔡壁如13日赴民眾黨中央表態參選彰化縣長，黨主席黃國昌則已責成黨秘書長周榆修徵詢地方意見進行內部評估。



蔡壁如表示，藍綠在彰化縣這一局內部矛盾相當多，對國民黨來說，一直至今都沒有整合出一個很強的人選，再繼續這樣下去，可能藍營無緣在彰化縣長這一局，而綠營在地方也不是非常團結，彰化縣26個鄉鎮中，目前有18個鄉鎮都提不出人選。



蔡壁如說，陳素月從去年11月表態參選、民進黨提名至今經過半年的努力，陳的民調始終是39%，她認為這就是民進黨在彰化縣的天花板，唯有團結藍白，在彰化這一局才有希望，她希望能夠來穩住這一局。



蔡壁如強調，成功不必在她，但成功希望有她在裡面一起努力，上周五彰化縣地方有力人士幫她做了一份民調，而彰化縣她很少去，民調居然還有19%，彰化人很給她力量，她希望自己出來，無論國民黨推出誰，她都能做一個桶箍的角色，把藍白整合起來一起拿下彰化、穩住彰化這一局。她今天來民眾黨中央，是瞭解如何啟動相關程序的。