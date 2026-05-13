沈伯洋獲提名戰台北　王世堅祝福避談同台

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 徵召綠委沈伯洋參選台北市長提名記者會，現場媒體塞爆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）民進黨選舉對策委員會13日上午開會，一致通過建請中執會徵召不分區“立委”沈伯洋代表民進黨參選台北市長，民進黨中執會下午將通過此徵召案。民進黨籍“立委”王世堅會前表示，一定是強上加強，並祝福沈伯洋未來能“過關斬蔣（中國國民黨籍台北市長蔣萬安）、勝利在望”。不過，對於何時與沈伯洋公開同台跑基層？王世堅尷尬的笑避談。



民進黨13日上午舉行選對會，會後由發言人吳崢轉述，選對會已一致決議，將建請中執會正式徵召沈伯洋參選台北市長。民進黨中央也將於13日下午中執會後舉辦提名記者會。



外界並盛傳，徐國勇將親自統籌台北市在內的北北基地區選戰，擔任區域總督導。



中常委王世堅13日在民進黨中執會前受訪示，徐國勇長期熟悉台北市政治生態，一定是強上加強”，他並送給沈伯洋幾句話，表示相信沈伯洋正式宣布參選後，一定能夠“從從容容、遊刃有餘，而且過關斬‘蔣’、勝利在望”。



記者追問，未來何時會與沈伯洋公開同台跑基層，以及蔣萬安是否會“瑟瑟發抖”？王世堅則低調表示，在選戰上，以沈伯洋的格調也是這樣，‘’我們只談我們自己”。

