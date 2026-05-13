秦慧珠：綠台北市長人選每況愈下　揭賴心機

國民黨台北市議員秦慧珠。（中評社 資料照） 秦慧珠分析賴清德提名沈伯洋，再走抗中保台、仇恨值高的老路，為2028大選舖路。（台北市議員秦慧珠臉書） 中評社台北5月13日電／民進黨今天徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長。對此，中國國民黨台北市議員秦慧珠嘲諷，民進黨推出的台北市長人選一代不如一代。她分析賴清德要靠沈伯洋走個過場，再打“抗中保台”、仇恨值高的老路，以便為2028大選舖路。



秦慧珠13日在臉書列出民進黨歷屆台北市長人選，包括1994年、1998年的陳水扁、2002年李應元、2006年謝長廷、2010年蘇貞昌、2014年柯文哲（民進黨推薦）、2018年姚文智、2022年陳時中、2026年沈伯洋。她諷刺人選一代不如一代。



秦慧珠表示，民進黨32年來提名和推薦的台北市長參選人名單，除了客卿柯文哲以外，每一位都是政壇菁英勇將，當過“立法委員”或縣市首長，代表民進黨對台北市長勝選的企圖心，和對台北市民的責任心。但這種堅持，到了賴清德黨主席時代卻全部歸零，名單上的沈伯洋，讓人啞然失笑！



秦慧珠認為，沈伯洋的提名，用成語說，叫“每況愈下”，用俗語說，叫“王小二過年，一年不如ㄧ年”。賴清德為何要做這樣的選擇和提名，當然有他的困境和心機，他無法勸進最強的“行政院副院長”鄭麗君，不中意次強的綠委王世堅、吳思瑤，只執拗的ㄧ意孤行扶植他ㄧ手提名、栽培成不分區“立委”的沈伯洋！



秦慧珠指出，賴清德要靠沈伯洋走個過場，再打“抗中保台”、仇恨值高的老路，以便為他2028的選戰舖路。



“沈伯洋的起手式，充滿了娛樂八卦和老鼠”，秦慧珠說，看看網路上對他的討論：沈伯洋剪短了頭髮好帥哦！像男星張孝全、像日星木村拓哉、又像日本政要小泉進次郎！沈伯洋竟然比蔣萬安高耶！難得民進黨有個高個子的候選人！沈伯洋家族是五分埔的大地主耶！沈伯洋熱愛運動，音樂素養高，有多方面專長！沈伯洋比蔣萬安會滅鼠，他提出的滅鼠計劃比蔣萬安厲害！



秦慧珠提醒，更多台北人還是比較記得沈伯洋很會募款，他從美國人手上募到5千萬新台幣，從聯電創辦人曹興誠手上募到6億，這ㄧ點台北人肯定都同意：沈伯洋募款能力比蔣萬安厲害！



秦慧珠續指，或許有些台北人還記得，沈伯洋在母親過世時，在靈堂門口貼出的告示：“婉辭國民黨、民眾黨拈香”。往生者最大，每個家族的喪禮，所有人都會尊重，但這種對藍白的厭惡和仇恨，至死不休，讓大家印象深刻！



秦慧珠質疑，沈伯洋要代表民進黨來參選台北市長，這場選戰應該會打得既熱鬧精彩，又有高度話題性、娛樂性和外溢效果，“但這是民進黨和台北人需要的選戰嗎”？