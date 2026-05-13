陳麗娜：台灣有中華底蘊　民進黨只想丟掉

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月14日電（記者 蔣繼平）台電招牌標誌（Logo）字體從于右任版，更換成設計師聶永真設計的新版字體，引發議論。中國國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，台灣擁有中華文化底蘊，應該不遺餘力去發揚，民進黨政府只想表達反中、去中，只是將中華文化的話語權拱手讓給大陸，完全不敢去爭，讓人感到遺憾與可惜。



陳麗娜，宜蘭人，資深國民黨高雄市議員，選區在前鎮區、小港區，夫婿楊敏郎為前高雄市議員，曾任國民黨高雄市黨部副主委。



日前有民眾從台電電費帳單中，發現原本招牌Logo字體已經從用了80年的“當代草聖”于右任題字，悄悄更換成現代化的新版字體。遭批不尊重歷史記憶，設計師聶永真挨轟是“綠友友”，爭議延燒數日。



對此，陳麗娜表示，如果這也是民進黨政府“去中化”的一環，那就太可惜了，書法界被稱得上大師級的墨寶都有一定價值，在藝術領域書法是很重要區塊，全世界都有人在蒐藏，“別人當成寶，我們都當草”，台灣人的內涵不該只有這樣。



陳麗娜表示，很多珍貴的中華文化都在台灣做保存，台灣擁有這樣的先機，中華文化博大精深之處，可以發揮的反倒是台灣。台北故宮擁有這麼多、這麼棒的文物在，應該文化底蘊發展出來，怎麼會卻要一一去除它呢，讓人不解。



陳麗娜表示，人民素質往上堆疊，是因為有文化底蘊，才能一代一代不斷堆疊上去，讓人民素質越來越好。缺少文化是發展不起來的。對中華文化的保留，台灣人應該要不遺餘力，將文化底蘊發展出來，才能展現每代累積的質量。