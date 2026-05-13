謝衣鳳弟謝典霖發聲支持魏平政　全力拼勝選

彰化縣議長謝典霖（左）與魏平政（中）、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田（右）共進午餐。（照片：謝典霖提供） 左起彰化縣議長謝典霖、魏平政、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田。（照片：謝典霖提供） 中評社台北5月13日電／中國國民黨13日中午將徵召前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長。對此，國民黨籍彰化縣議長謝典霖13日發出聲明強調，針對國民黨中央即將正式徵召魏平政投入彰化縣長選舉，他盡全力投入輔選工作，一起爭取勝選。



謝典霖指出，未來也將爭取議員連任，並持續朝承擔議長責任的方向努力。這不只是職務上的責任，更是對支持者與地方鄉親的一份承諾。



謝典霖為積極爭取彰化縣長提名、藍委謝衣鳳的胞弟。謝衣鳳這幾天一再砲轟黨中央，希望提名民調最高的她參選彰化縣長。但謝典霖在國民黨徵召魏平政參選彰化縣長的第一時間，表態支持魏。



根據《中時新聞網》報導，知情人士透露，謝典霖除在昨天晚上即已北上，會見多名黨中央高層，告知自己支持黨中央徵召魏平政參選彰化縣長，撇清與民眾黨蔡壁如相關關係，且今天中午謝典霖還與魏平政及向黨中央推薦徵召魏平政的縣黨部主委蕭景田共進午餐，3人享用美味便當，暢談各項選情議題。



謝典霖表示，針對國民黨即將正式徵召魏平政投入彰化縣長選舉，他尊重黨中央整體規劃與提名決定，也會以大局為重，盡全力投入輔選工作，希望凝聚所有力量，一起爭取2026勝選。



謝典霖強調，政黨提名本就有整體布局與全盤考量，他始終尊重黨中央機制，也相信面對選舉，“團結比什麼都重要”。未來他將站在輔選角色，全力協助黨提名人魏平政 ，與所有同志共同努力，爭取最大勝選機會。



至於外界關心他的未來動向，謝典霖表示，他自己一路以來最重視的，始終是地方服務與基層工作。現階段會持續把議會工作做好，認真面對鄉親託付，繼續深耕地方、服務鄉親。



謝典霖指出，未來也將爭取議員連任，並持續朝承擔議長責任的方向努力。這不只是職務上的責任，更是對支持者與地方鄉親的一份承諾。



針對近期各界不同聲音，謝典霖說，任何意見與看法都會尊重，也願意持續傾聽，但希望大家都能理性看待相關議題。現階段對彰化而言，最重要的仍然是穩定與團結，地方不能因為選舉產生過多內耗，唯有大家共同努力，才能回應基層鄉親的期待。