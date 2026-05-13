劉兆隆：習特會料變局不大　擱置爭議

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月14日電（記者 方敬為）美國總統特朗普將於13日至15日訪華，牽動台海形勢，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，本次峰會雖然美方已確定會觸及台灣以及對台軍售等議題，但他研判，不會有太劇烈的變局，中美很可能會朝向擱置爭議，並對中性的議題、有共同利益的面向強化合作。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



特朗普於13日至15日訪華，牽動全球地緣政治的敏感神經。美國國務卿盧比奧日前證實，台灣問題將成為雙方交涉的內容之一；特朗普也稱會與中方討論美國對台軍售問題。



針對中美峰會的影響，劉兆隆抱持審慎樂觀的態度，他認為，本次“習特會”所帶來的變局不會過度劇烈，畢竟包括台灣議題及軍售議題，都直接影響美國的戰略與經濟布局，美方也無法輕易妥協，所以擱置爭議，共同謀取利益與合作，會是本次會晤的基調。



劉兆隆說，儘管外界預期中美雙方將針對多項敏感議題交換意見，但由於雙方關係的底層邏輯已趨於定型，實質改變全球戰略架構的可能性不高，研判中美更傾向在既有框架下尋求穩定關係。



劉兆隆指出，從宏觀角度觀察，美國的“印太戰略”架構與其在全球政經利益的分配格局，具備高度的延續性與結構性穩定，尤其當前美國朝野對華態度已達成跨黨派共識，無論民主黨或共和黨執政，對中競爭與防範的方針已成定局，並不會因為一次元首會面而發生轉向，雖然特朗普需要中國提供一些協助及優惠，可是面對內部政治因素，該有的立場仍需堅持。

