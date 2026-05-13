蔡東杰：世界各國瀰漫被美國拋棄的焦慮感

中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月14日電（記者 方敬為）日本首相高市早苗在中美峰會前夕陸續出訪越南、澳洲，中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，高市的外交動作反映出對中美峰會影響區域形勢的焦慮感，其實不只日本，隨著美國外交戰略轉向“美國優先”並逐步收縮其全球承諾，世界各國正普遍陷入一股“被美國拋棄”的集體焦慮。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



日本首相高市早苗近期陸續訪問越南、澳洲，闡述進化版《自由開放的印太》（FOIP）戰略，包括透過日本“政府安全保障能力強化支援”（OSA）機制，無償提供友盟防衛裝備等，並提到，將推動擴大由日本主導的CPTPP成員國數量。



蔡東杰表示，日本在中美峰會前夕頻繁外交動作，正是試圖在峰會牽動區域形勢之際，展開應對措施，美國在印太區域的力量正在收縮，日本透過主動出擊來緩解這種焦慮感，高市早苗走訪印太區域國家，顯示日本正試圖以“準盟主”的姿態，加強對印太友盟的安全連結，某方面意在填補美國收縮的空間，設法建構一套以日本為核心的區域多邊框架，維持印太地區的現狀。



然而，蔡東杰指出，日本若想建構一個“亞洲小北約”機制，仍面臨難以逾越的結構性挑戰，即便日本政壇從石破茂到高市早苗，皆在不同程度上構思建立區域防禦體系，但最大的障礙始終根植於日本自身的憲政體制，日本作為一個成熟的民主國家，其行為內涵與軍事行動深度受制於二戰後的和平憲法與法治原則。



他說，除非日本能徹底翻轉現有的憲法限制，否則無論外交姿態擺得再高，其實際支撐區域安全的能力仍存在難以克服的制度框架，這種“心有餘而力不足”的侷限性，迫使日本政府目前採取一種“姿態外交”，在制度尚未突破前，盡可能透過外交與後勤支援展現主動性，以免在變局中陷入被動等待。