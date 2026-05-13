賴清德缺席彈劾審查會　黃國昌轟“藐視憲法”

民眾黨主席黃國昌。（照：黃國昌臉書） 中評社台北5月13日電／對於賴清德今日缺席“立法院”彈劾審查會一事，黃國昌痛批是“藐視‘憲法’、逃避民意”。賴只敢躲在暗處，聯合行政部門持續用不副署、不公布、不執行三讀法案的荒謬手段踐踏“憲政”、執行德意志，卻沒有勇氣親自面對“國會”監督與人民質疑。



黃國昌正告民進黨政府，人民選出的是“總統”不是皇帝，“立委”更不是“總統府”的小弟，若賴清德繼續將自己當作能凌駕“國會”、凌駕“憲法”的太上皇，對“憲政”責任視若無睹、選擇性守法持續重傷台灣的民主法治，終將被民意教訓，更必須為其傲慢自大向全民道歉。



針對即將登場的習特會，台灣民眾黨主席黃國昌也特別責成黨中央國際部與政策會密切關注發展，“此刻全球地緣政治劇烈變動，台美作為彼此重要的民主盟友，敦請特朗普總統恪守美對台六項保證，相信未來，台美將持續深化戰略夥伴連結，共同守護印太區域的和平穩定與民主價值。



台灣民眾黨今天舉行中央委員會，會中核定選舉決策委員會通過之2026年“直轄市”、縣市新一波議員提名名單，提名台南市中西區北區江明宗、台南市南區安平區蕭漍華，以及通過台南鄉鎮市民代表村里長名單，提名華平里里長吳森源。



黃國昌強調，一名成熟的政治人物，不論選舉結果符不符合自己期待，都會尊重制度、尊重結果，這是對支持者負責最基本的態度。台灣民眾黨會持續依照制度完成各縣市評估與提名作業，推出優秀人才，以具體行動實際為地方帶來進步。



黃國昌指出，民眾黨作為一個有制度的政黨，所有提名與選舉布局，都是依照公開透明的《台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法》辦理，歡迎所有意願投入選舉、服務地方的同志依照黨的規定表達參選意願，後續地方黨部、中央黨部與選決會就將進行完整評估，推出最適合的人選，守住地方、回應人民期待。



黃國昌感謝民眾黨“立法院”黨團的堅持與努力，終於讓辛苦的護理師們苦等多年的“三班護病比”入法，接下來還有空污法等多項重要法案要持續推進，期勉委員們繼續發揮戰力與執行力，一一兌現對選民的承諾。

