藍徵召魏平政戰彰化縣長　鄭麗文喊必勝

國民黨中常會通過徵召律師、前考紀會主委魏平政參選彰化縣長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，會中通過徵召律師、前考紀會主委魏平政參選彰化縣長。黨主席鄭麗文表示，彰化是特殊選情的選區，因此這次的提名希望予以更全面考量，在結合地方黨部及地方領袖進行全盤考量，完成這次的徵召作業。



鄭麗文強調，年底彰化縣我們是抱著必勝的決心打這場選戰，魏平政有完整理念，優異專業，更是彰化傑出子弟、代表性產業負責人、優秀法律人，所以面對複雜危險的政治局勢，就是需要魏平政這樣具有專業論述與戰鬥能力的人才來替國民黨打拚。



國民黨今天下午召開中常會，原本黨中央極力遊說出戰彰化縣長的新北市副市長劉和然也到場表達力挺。眾人高喊魏平政凍蒜，國民黨勝利等口號，士氣頗為高昂。



由於彰化此次的提名出現許多紛爭，鄭麗文也說，提名過程有遺珠之憾，對此非常遺憾，但所有人才國民黨都不會忘記，都會重視，也希望大家能放下個人規劃，為大局共同努力、奮鬥。



彰化縣長部分，民進黨已提名“立委”陳素月參選，而國民黨方面因為遲未定案，包括國民黨“立委”謝衣鳯、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、彰化縣政府參議柯呈枋及律師魏平政等人皆表態角逐，國民黨最終決定徵召魏平政。



鄭麗文表示，感謝彰化縣長王惠美，這段時間費勁所有心力，全力希望為彰化尋找勝選之路。她也肯定劉和然請假，來到中常會，表達對彰化縣長候選人的全力支持，國民黨抱著百分百的信心和決心，一定要團結打贏這場選舉。



魏平政則說，感謝國民黨的徵召，讓他有機會來爭取地方的建設，為鄉親服務。他會努力踏遍彰化每一寸土地，握緊每位鄉親的雙手，用誠意化解疑慮、用政見爭取支持，傾聽鄉親聲音，集合所有力量凝聚大家的共識，大家一起來打拚。