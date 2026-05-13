藍徵召魏平政參選彰化縣長　王惠美：尊重黨

國民黨通過徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，人在歐洲參訪的彰化縣長王惠美（右）表示，尊重黨中央的決定。（照：王惠美臉書） 中評社台北5月13日電／中國國民黨今天徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，目前人在歐洲進行考察的彰化縣長王惠美表示，尊重黨中央的決定，相信黨中央與縣黨部主委蕭景田應有勝選的考量，她會努力在縣政上做好後盾。



王惠美這次出境考察，5月6日搭機到奧地利、捷克，進行城市治理及先進廢棄物處理技術考察，預計16日回台。



由於民進黨早就完成縣長提名作業，被提名的“立委”陳素月都已下鄉進行政見說明會，而國民黨遲遲不決定，一度傳出王惠美支持出身彰化竹塘的新北市副市長劉和然，但因為劉和然多次拒絕，國民黨最終還是徵召蕭景田推薦的魏平政。



國民黨主席鄭麗文今天在中常會中，也特別“尊王”，鄭麗文說，感謝王惠美，這段時間費勁所有心力，全力希望為彰化尋找勝選之路。鄭麗文也對王惠美喊話，強調魏平政有非常完整歷練優異專業，更是彰化傑出子弟，國民黨抱著百分百的信心和決心，一定要團結打贏這場選舉。



王惠美從政以來，從縣議員、鹿港鎮長、“立委”到縣長，全部勝選，鎮長、縣長也順利連任，也打破彰化“女縣長一任魔咒”。這次藍營爭取縣長提名人選，除了“立委”謝衣鳯以外，柯呈枋是縣府的參議，洪榮章被王惠美先後任用為副縣長與工策會總幹事，當3人勤走基層時，王惠美對外都是一貫“尊重黨的提名”、只要黨提名就會支持的口徑。



因此，這次國民黨在縣長提名大戲，王惠美的態度依舊不變，每每被問及，就以“做好縣政”來回答，提名確定後，就維持“尊重黨的決定”的一致說法。