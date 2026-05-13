賴清德徵召沈伯洋選台北市長　稱不二人選

民進黨正式徵召綠委沈伯洋參選台北市長。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）民進黨13日正式徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，由兼任民進黨主席的賴清德親自授予競選背帶。賴清德致詞時稱讚沈伯洋是台北市長不二人選，擁有跨域治理能力、國際觀與溫暖人格特質，更強調沈伯洋是一流人才，值得台北市民支持。



民進黨13日下午在中央黨部中執會後舉行“台北市長提名記者會”，賴清德、沈伯洋、黨秘書長徐國勇、發言人吳崢等出席。賴清德親自為沈伯洋繫上競選背帶。現場黨工高喊“沈伯洋加油、縣市好人才、團結拚未來”等口號。



賴清德致詞表示，沈伯洋出身台北，畢業於建國中學、台灣大學法律系，並赴美取得賓夕法尼亞大學法學碩士及加州大學爾灣分校法律社會學博士學位，返台後擔任台北大學犯罪學研究所副教授，並創立台灣民主實驗室，長期投入民主深化、人權與防制認知作戰等工作。



沈伯洋1982年生，加州大學爾灣分校（UC Irvine）犯罪與法律社會學博士、美國賓州大學（University of Pennsylvania）法學碩士。現為民進黨不分區“立委”，曾任律師、台北大學犯罪學研究所副教授，台灣民主實驗室與黑熊學院創辦人。



賴清德指出，沈伯洋長期關注中國對台認知作戰與假訊息威脅，並成立黑熊學院，致力建構台灣社會防衛韌性，進入“立法院”後也擔任過“外交及國防委員會”召委，展現專業能力。



賴清德表示，沈伯洋最大的特色，在於能從生態系角度看待城市治理，不只重視教育、文化與生活環境，也關心產業發展、國際連結與勞工權益，具備有別於過去任何台北市長的跨域治理能力。

