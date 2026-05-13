彰化地方難整合？魏平政：分裂打不贏這場仗

魏平政獲得國民黨徵召參選彰化縣長後，召開記者會回應媒體提問。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今天通過徵召律師魏平政參選彰化縣長，由於彰化長選情包括國民黨籍“立委”謝衣鳳等多人表態參選，最終黨中央決定以徵召方式處理，引來地方不滿，造成後續整合可能出現問題。對此，魏平政受訪時表示，他會努力踏遍彰化每一寸土地，握緊每一雙鄉親的雙手，用誠意化解疑慮，用政見爭取支持，凝聚共識一起來打拚。



魏平政強調，此時國民黨不能分裂，若分裂無法打贏這場選戰，他一定會用最大誠意 尋求其他表態參選人的支持。



彰化縣長部分，民進黨已提名“立委”陳素月參選，而國民黨方面因為遲未定案，包括國民黨“立委”謝衣鳯、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、彰化縣政府參議柯呈枋及律師魏平政等人皆表態角逐，國民黨13日最終決定徵召魏平政。



魏平政在通過中常會的徵召程序後，在黨副秘書長、組發會主委李哲華和彰化地方黨部主委蕭景田陪同下召開記者會。



媒體詢問，謝衣鳳質疑魏平政民調比民眾黨表態參選的前“立委”蔡壁如還低，如何打贏選戰？以及後續和三位表態參選者的溝通整合？



魏平政說，謝衣鳳一直是他非常敬重的“立委”，在“立法院”表現非常好，謝的所有說法他都謝謝指教，但民調現在低不代表以後也會低。從現在開始他會傾聽大家聲音，提出願景政見 讓縣民有感，相信民調自然會上升。他也會尋求謝衣鳳、洪榮章、柯呈枋等人的支持，尋求合作，把他們的政見變成他的政見，大家都是為彰化好，由誰來做都一樣。