綠徵召沈伯洋參選台北市長　蘇巧慧：好人選

沈伯洋(左)與蘇巧慧(右)。此為兩人約20年前在美國賓夕法尼亞大學留學時照片。(照:蘇巧慧臉書) 中評社台北5月13日電／民進黨新北市長參選人蘇巧慧13日出席板橋後埔里老人共餐活動時，針對黨中央將正式提名沈伯洋參選台北市長一事表示，沈伯洋是自己在“立法院長”期並肩作戰的好友與戰友，相信以其能力與努力，“未來會是台北市長非常好的人選”，她也強調，未來將會與沈伯洋一起努力。



蘇巧慧13日中午受邀前往板橋後埔里參與老人共餐活動，會後接受媒體聯訪。對於民進黨正式提名沈伯洋投入台北市長選戰，她表示，沈伯洋不僅是自己的好朋友，也是“立法院長”期合作的戰友，無論在問政表現、公共議題推動或論述能力上，都展現相當強的專業與努力，因此相信沈伯洋未來會成為非常好的台北市長人選。



蘇巧慧今天也在臉書PO出一張20年前她與沈伯洋的合照，並說人生的劇本真的已經寫好！



蘇巧慧說，如果20年前有人跟我和我身邊的沈同學說，“二十年後你們一個會參選新北市長，一個會參選台北市長”，我大概只會一臉問號吧（畢竟當年也只有台北縣）。



蘇巧慧指出，認識沈伯洋這麼久，我是真心認為，他有非常豐富的知識涵養，邏輯清楚、論述有條理，對“國家”社會又非常有使命感，做任何事情都能讓大家產生信賴感。接下來我們會一起加油，讓新世代扛起雙北新時代！



蘇巧慧與沈伯洋在約20年前美國留學，就讀賓夕法尼亞大學法律碩士時，是學姊與學弟關係。