抗中保台形象深　沈伯洋反擊是藍白貼標籤

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）民進黨中執會13日通過徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，媒體聚焦沈伯洋“抗中保台”形象是否無助對戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安？沈伯洋受訪時反擊，“抗中保台”是對方刻意貼上的標籤，因自己過去在“外交國防委員會”，本就會討論國際與“國安”議題，但該談時就談，若與市政無關，就專心討論城市治理。



民進黨13日下午在中央黨部中執會後舉行台北市長提名記者會，由民進黨主席賴清德親自為沈伯洋披上競選彩帶。隨後沈伯洋在發言人吳崢陪同下接受媒體聯訪。



媒體問，未來是否會減少談論“抗中保台”與兩岸統獨議題，以避免影響台北市長選情？



“抗中保台是對方不斷要貼的標籤！”沈伯洋表示，自己身為“外交及國防委員會”“立委”，本來就會討論國際與“國安”議題，包括如何守護台灣安全，但若是在討論市政時，例如環境衛生、市民隱私保護等議題，就跟中國沒有關係，因此沒有必要刻意連結。



但沈伯洋仍強調，該談就談，沒有需要的時候，就專心討論怎麼讓城市變更好。



媒體追問，蔣萬安日前表示，未來將持續全台輔選、扮演藍營母雞角色，是否代表蔣萬安沒將沈伯洋視為真正對手？



沈伯洋僅說，蔣萬安是否全台輔選，那是蔣萬安個人選擇，自己目前最重要的工作，仍是持續提出市政理念、勤跑基層並與市民溝通，最重要的是台北市民怎麼想。

