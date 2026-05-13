看沈伯洋選北市長　蔣萬安：我每天專注市政

台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／民進黨中執會今天通過提名不分區“立委”沈伯洋參選台北市長。中國國民黨籍台北市長蔣萬安面對媒體詢問，如何看待沈伯洋參選？蔣強調，“我每天就是專注市政”，持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拚，讓所有市民朋友相關的權益得到最好的照顧。



蔣萬安13日下午視察士林區溪山里、平等里高地供水工程，會前接受媒體訪問，被問及如何看待沈伯洋號稱“多邊形戰士”將參選？蔣萬安指出，他每天專注在市政上面，因此今天特別來視察管線接管的工程進度，大家很難想像在台北市都會區，其實還是有少部分山區住戶民眾其實是沒有自來水可用。



蔣萬安表示，在前年當發生水荒事件的時候，他就立刻宣布“台北市自來水最後一哩路”的工程計劃，後續籌編預算，包括土地的取得等等，市府投入4.2億的經費，目前也新接了包括有近30公里的自來水管線，就是要確保台北市所有的市民朋友，不管是住在任何一個地方，都能夠有穩定、安全的供水。“我們持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拚。”



媒體也追問，沈伯洋陣營要找民進黨秘書長徐國勇助陣，怎麼評估？蔣萬安說，台北隊就是持續每天專注在市政上面。



蔣萬安強調，市民期待的，就是希望讓所有市民朋友相關的權益得到最好的照顧，他們的需求能夠被解決。