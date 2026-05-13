蔡壁如也要選彰化　國民黨：民眾黨會處理

國民黨組發會主委李哲華接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今天通過徵召律師、前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，但台灣民眾黨前“立委”蔡壁如今天也向民眾黨正式表態爭取提名參選。針對藍白後續如何協調？國民黨組發會主委李哲華表示，藍白共同協議當初決定在新北等4縣市合作，相信民眾黨中央會妥適處理。



彰化縣長部分，民進黨已提名“立委”陳素月參選，而國民黨方面包括國民黨“立委”謝衣鳯、彰化縣工商發展投資策進會總幹事洪榮章、彰化縣政府參議柯呈枋及律師魏平政等人皆表態角逐。國民黨今天下午召開中常會，正式通過徵召魏平政代表國民黨角逐彰化縣長。



面對藍白在彰化縣都有人選角逐縣長選舉，未來藍白如何整合？李哲華在中常會後受訪表示，蔡壁如昨天到民眾黨彰化縣黨部遞交參選意願書後，第一時間民眾黨秘書長周榆修有致電給他說明此事。



李哲華說，有關藍白兩黨的合作，從一開始的協議包括共同願景的發布，到現在完成3個縣市的藍白共推參選人的作業，過去藍白討論共推人選時已討論確定是4縣市，包括國民黨禮讓新竹市，以及民眾黨有意投入的新北、嘉義市、宜蘭縣，而這些人選都已順利產生。



李哲華強調，尊重蔡壁如表達參選意願，但這還是要回歸到藍白共同協商的機制，相信為了藍白在野大家共同合作，相信會有非常妥適的安排。



媒體追問，是否彰化不會如新北、宜蘭等地進行藍白初選民調，決定人選？李哲華說，藍白兩黨共同協議，當初談的就是竹市、新北等4縣市。目前這屬於民眾黨內的人表達參選彰化縣長的意願，相信民眾黨中央會做很妥適的處理。