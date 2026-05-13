沈伯洋出戰北市長　郭正亮：衝擊蘇巧慧

民進黨台北市長參選人沈伯洋與賴清德。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電／民進黨下午徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長。對此，前“立委”郭正亮認為，已故前環保署長李應元2002年參選台北市長的得票率是觀察指標，此外，沈伯洋還可能衝擊到民進黨新北市長參選人蘇巧慧的選情，因為兩人必將聯合競選，沈的因素對蘇而言又是偏向負面。



郭正亮認為，沈伯洋不可能贏得台北市長選舉，其任務就是要攪局、讓蔣萬安無法去助選，沈也可能會炒作蔣家、白色恐怖、統獨等議題，找出北市府各局處的弊案，並且阻止蔣問鼎2028。



2022年台北市長選舉，中國國民黨候選人蔣萬安以57萬5590票、得票率42.29%。民進黨陳時中43萬4558票、得票率31.93%。無黨籍黃珊珊34萬2141票、得票率25.14%。



郭正亮今天在網路節目《綠也掀桌》點出，李應元2002年參選台北市長的得票才是觀察指標，李當年的得票率是35%，競選連任的馬英九64%。郭正亮指出，2022年台北市長選舉是三人競逐，陳當時競選得票率是32%，所以觀察結果不準，反而要一對一才會準，如果民進黨台北市長選舉的得票率衹有35%，恐會在台北南區掉3至5席議員。



郭正亮表示，沈伯洋還可能衝擊蘇巧慧的選情，因為他們到時候必將聯合競選，且國民黨市長參選人李四川必定希望蔣萬安去助選，所以現在的新北市長民調都不準，因為到時候還要再加上台北市長參選人的因素，而蔣的因素對李而言是正面、沈的因素對蘇是負面。