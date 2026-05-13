媒體尖銳提問　發言人吳崢急護沈伯洋

民進黨舉行台北市長提名記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）民進黨中執會13日通過徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，原本預期沈伯洋將如以往在“立法院”一樣，被記者媒體“問飽問滿”，怎料媒體提問不乏尖銳議題，民進黨發言人吳崢眼見氣氛愈來愈辛辣，最後緊急喊停。僅讓沈伯洋回答3題問題，便提前帶離現場，親自出面替沈檔下問題。



民進黨13日下午在中央黨部中執會後舉行台北市長提名記者會，由民進黨主席賴清德、沈伯洋、民進黨秘書長徐國勇及發言人吳崢等人出席。賴清德與徐國勇在記者會後因另有行程先行離席，現場由沈伯洋與吳崢接受媒體聯訪。



吳崢先替沈伯洋說，沈伯洋特地撥空出來回應媒體提問，怎料前3題就是問“民進黨近年在台北市長選舉中，衹有陳水扁曾勝選，沈伯洋要如何追上民調領先差距大的蔣萬安？”“沈伯洋未來是否會少談抗中保台，避免兩岸統獨議題衝擊選情？”“蔣萬安日前表示未來仍將全台輔選、擔任國民黨母雞，是否代表根本沒把沈伯洋當成對手？”



沈伯洋耐心地一一回覆，豈料吳崢發現媒體提問議題愈來愈敏感、尖銳，幕僚也有先行蒐集眾多媒體的題庫，吳崢趕緊表示，“伯洋還有要務，要先離開”，聯訪到此為止。



而沈伯洋當下似乎一度愣住，原本還以為媒體提問將持續進行，隨後才在吳崢示意下離場，現場則由吳崢留下，獨自面對媒體後續砲火。



媒體接著追問，民進黨籍“立委”王世堅過去多次被認為較欣賞蔣萬安，是否可能因不夠挺沈伯洋，要遭黨紀處分？



吳崢回應，每位民進黨員都有義務支持黨正式提名的候選人，相信民進黨台北市從政同志都會團結支持沈伯洋。



媒體也詢問中國國民黨近期積極發展直播與網路宣傳，是否在模仿民進黨？吳崢則酸，國民黨要開直播當然可以，但若仍一昧屈從中國、傷害無人機等台灣產業，就算再怎麼擦脂抹粉，也無法抵銷。



據轉述，民進黨中執會13日除正式處理沈伯洋提名案外，也同步啟動台中市第九選區（北區）議員缺額提名作業，由民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌台中服務處特助簡嘉佑投入布局。