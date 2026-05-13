鄭反獨遭綠批　國民黨：世上沒有國家叫台灣

國民黨文傳會主委尹乃菁在中常會後回應媒體提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文日前接受日媒《讀賣新聞》專訪時表示，若美國總統特朗普表達“反對台獨”立場，完全合乎國民黨立場，但遭民進黨“立委”王世堅批評“台灣‘主權獨立’存在，原則不可以妥協”。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁今天強調，世界上沒有一個國家叫做台灣，也沒有一個國家叫做“中華民國台灣”。



尹乃菁說，王世堅及民進黨從政人士、官員常常強調“台灣的‘主權’是獨立存在”，但他們心裡很清楚，當民進黨人在講“台灣的‘主權’是獨立存在”時，心裡想的是“台灣共和國”，而非“中華民國”。



國民黨今天下午召開中常會，尹乃菁在會後轉述時接受媒體提問，針對民進黨批評鄭麗文的反對“台獨”一事表示，民進黨很長時間以來，都在做偷換概念的事情。她不相信以民進黨“立委”、從政人士的水準，會不知道所謂“主權獨立”的概念是什麼？所謂“主權獨立”，指的是一個“國家”，“國家”才有“主權”，而“中華民國”是一個“主權獨立的國家”。



尹乃菁指出，世界上沒有一個國家叫做“台灣”，也沒有一個國家叫做“中華民國台灣”。



尹乃菁也反諷，民進黨不是一再強調，其“台灣前途決議文”主張民進黨執政不必、也不會更改“國號”嗎？既然如此，民進黨就不應一方面拿“中華民國”當作保護傘，另一方面又在概念上模糊、偷換，企圖“藉著‘中華民國’的殼上市”。

