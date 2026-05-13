李四川與蘇巧慧平手？江怡臻質疑民調樣本

針對新北市長民調，李四川與蘇巧慧差距不到1%，國民黨新北市議員江怡臻質疑民調樣本偏綠。（照片：江怡臻臉書） 中評社台北5月13日電／《ETtoday民調》12日公布2026新北市長最新民調顯示，中國國民黨參選人李四川支持度為42.5%，民進黨參選人蘇巧慧41.7%，兩人差距0.8個百分點，可說幾乎是平手。對此，國民黨籍新北市議員江怡臻13日在臉書發文分析，這份民調與現實脫節，並提出3大觀察點，也強調調查方式導致“綠營支持度被放大”、取樣結構對蘇巧慧極度有利，但結果顯示，“依然贏不了李四川”。



江怡臻13日分析《ETtoday民調》公布的新北市長民調，說“與現實脫節”，並分析3個關鍵點。首先，這份民調說國民黨在新北的支持度只有16%，但在2024大選時，國民黨在新北拿到的政黨票是33%，短短兩年並沒有發生重大過錯，支持度怎麼可能莫名其妙“砍半”？代表這份調查訪問到的對象，藍綠比例已經先失衡，如果一開始問的人就不對，調查出來的結果當然會失真。



第二、江怡臻說25%的差距，不可能憑空蒸發，並提及2022年侯友宜市長大贏林佳龍25%，這是新北市民對“實作派”的肯定，李四川身為施政團隊的核心，承接的是這份穩定的信任，在市政穩定、沒有重大爭議的情況下，要說這25%的領先會在短時間內縮水到只剩0.8個百分點，完全不符合政治邏輯，更不符合新北人的投票慣性。



江怡臻提到，第三點是網路聲量不等於實體選票，並指出該民調是用“簡訊＋網路調查”，而綠營在Threads或短影音的空戰確實很強，支持者也比較容易在網路上表態，但李四川的支持者是那些清早出門工作、在工地流汗、在市場忙碌的務實中堅，這群人通常是“安靜的力量”，不會隨時盯著手機填問卷，但會投給真正懂工程、會做事的人。



江怡臻強調，即便這份民調因為調查方式，導致“綠營支持度被放大”、取樣結構對蘇巧慧極度有利，但結果顯示，蘇依然贏不了李四川，即便在“順風”的數據環境下，蘇還是沒辦法翻盤，證明李專業、務實的形象，早就跨越了黨派，即便數據被刻意壓縮，他依然穩穩領先。