蔣萬安6大措施反偷拍　明向卓提具體建議

國民黨籍台北市長蔣萬安。（中評社 資料照） 中評社台北5月13日電／針對近期爆出愛爾麗、光澤等知名連鎖醫美診所出現系統性針孔偷拍，引發民眾恐慌。對此，中國國民黨籍台北市長蔣萬安13日提出6大措施，對於市民的安全與隱私，沒有任何妥協空間。台北市政府去年曾建請“行政院”針對隱藏式針孔攝影設備做全台性立法，改採實名制購買。如今面對系統性的針孔偷拍犯罪猖獗，將再次建請“中央”，重新審慎研議。



蔣萬安13日在臉書發文指出，針對近期爆出愛爾麗、光澤等知名連鎖醫美診所出現系統性針孔偷拍的惡劣事件。台北市絕不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為。市民的安全與隱私，沒有任何妥協空間。



明天“行政院”將舉行院會，蔣萬安將派副市長張溫德出席“行政院會”，向“中央”提出具體建議、方案。



近日診所偷拍風暴持續延燒，蔣萬安今日視察士林區溪山里等高地供水工程時被問及相關議題。



媒體詢問，反針恐相關管理辦法已運行1年，議員質疑北市各主管機關稽查的覆蓋率太低，甚至很多是書面審查？



蔣萬安表示，他要再次重申台北市政府的立場，絕不允許任何違法偷拍侵害市民隱私的行為，市府絕對嚴加查辦、絕不寬待。



蔣萬安指出，市府除了從上周開始為期兩周擴大全面的稽查以外，他也認為可從源頭做有效管理，包括去年6月北市府就有建請“中央”來針對市面上可以隨處採購這種隱蔽式針孔的拍攝設備來進行有效的管理，包括實名登記制。



針對知情同意書部分，蔣萬安說，市府也希望能夠有一致的契約範本，比如說知情同意授權的範圍、使用用途、目的，以及保存的期限、方式，甚至接下來何時銷毀，以及銷毀的方式等等，一定要清楚明確的載明。

