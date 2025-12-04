王志豪：軍購的錢拿來建設台灣該有多好

上校退伍的中國國民黨新竹市黨部主委王志豪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月14日電（記者 盧誠輝）“立法院”日前三讀通過軍購特別條例匡列上限新台幣7800億元軍購預算，與“行政院”原版本1.25兆元有落差，傳出官方將推第二次軍購特別條例來補足差額。上校退伍的中國國民黨新竹市黨部主委王志豪接受中評社訪問表示，民進黨政府猛編特別預算只是為了想撈錢，司馬昭之心，路人皆知。



王志豪質疑，民進黨政府只因軍購特別預算被在野黨砍了4700億元就心有不甘，現在又想推出無人機特別預算來補足差額，難道真的這麼想撈錢想瘋了嗎？如果能把這些錢拿來用在台灣的建設該有多好，不管是用在教育、交通或社會福利上都好，總比被一些奇奇怪怪的不知名公司得標把錢給撈走好。



王志豪，陸軍官校正50期裝甲兵科，歷練過連長、營長、科長、新竹清華大學主任教官、長庚大學總教官、新竹縣政府縣政顧問、黃國新黨部主委，現為國民黨新竹市黨部主委。



王志豪強調，過去馬英九執政時期的年度防務預算僅約3000億元，蔡英文執政後逐年拉高，到蔡卸任前已超過6000億元，賴清德上任後第一年還不敢太誇張，同樣維持在6000多億元，但到今年就原形畢露，不但已編9000多億元的常規防務預算，還要爭取軍購特別預算1.25兆元，被砍預算嫌不夠就想再找名目來要，難道以為台灣老百姓都看不出來民進黨就只是想撈錢而已嗎？



他提到，即使以“立院”三讀通過的7800億元版本來計算，若再加上原本的年度預算，總金額早已超過1.25兆元。



王志豪指出，很多人可能不知道1.25兆元是什麼概念？可買3艘美國福特級核動力航空母艦，如果拿來買中國大陸的福建號則可以買4艘，如果把這些錢拿來建設，光是蓋全世界最長的跨海大橋港珠澳大橋就可以蓋2座，這樣大家就應該知道這筆錢有多龐大了。