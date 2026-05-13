高層2小時討論　民進黨：520端少子化禮包

民進黨政策會執行長吳思瑤與“立院”黨團書記長范雲（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月13日電（記者 張穎齊）民進黨13日台北市長提名記者會後，又臨時加開少子化政策記者會。民進黨政策會執行長吳思瑤表示，賴清德、“行政院長”卓榮泰、“立法院”黨團總召蔡其昌等府院黨高層花了超過2小時，討論少子化政策，研議超過50項方案，可期待賴清德520談話是否將端出少子化大禮包。至於媒體關切的軍購與“習特會”議題，吳思瑤則強調，“完全沒有談”。



民進黨13日下午在中央黨部中執會後，除舉行台北市長提名記者會外，隨後又加開一場少子化政策說明記者會，由吳思瑤與民進黨“立法院”黨團書記長范雲出席。



吳思瑤表示，剛剛在沈伯洋提名記者會結束後，府院黨高層立即召開長達2小時的少子化政策會議，包括賴清德、卓榮泰、黨秘書長徐國勇以及蔡其昌等人都出席，會中針對少子化相關政策進行非常激烈的討論，內容涵蓋超過50項政策方向，少子化是全球性問題，不能停止投入。



她指出，民進黨團支持行政部門在財政可負擔情況下，持續推動減輕工時、友善職場、生育與養育補助等政策，希望減輕年輕家庭壓力。卓榮泰近來每天都邀集產官學界討論少子化政策，而賴清德在會議中也不斷鼓勵大家踴躍發言。



吳思瑤說，賴清德520就職2周年即將到來，談話是否將推出少子化大禮包？大家可期待賴清德對“國家”未來方向的重要宣示，但相關政策仍須尊重行政部門整體研議與財政評估。



媒體問，會中是否也談及藍白通過的軍購案，少於“行政院”版4700億的後續補救方案？還有是否談及“習特會”因應？



吳思瑤則強調，整場會議100%聚焦少子化，軍購與中美領導人會談完全沒有討論，這也代表府院黨對少子化問題的高度聚焦。



至於“行政院”未來是否將再提出新版軍購條例？吳思瑤表示，不便替“行政院”回答，但相信行政部門會審慎盤整，並在完整評估後提出符合台灣需求的方案。



記者問，這場少子化會議是否也有替剛獲提名參選台北市長的沈伯洋助攻？吳思瑤則表示，會議一開始，確實優先邀請準備參選縣市長的候選人與“立委”發表意見，因許多人都對地方生育、養育政策有不同想法與政見，但少子化是“全國性”、全球性問題，不是只為沈伯洋或哪個縣市而開。