專論：習特會今天上場　民進黨陷入嚴重焦慮

新華社圖片 中評社台北5月14日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普13日晚間已抵達北京，將展開3天訪華行程，並進行中美峰會。民進黨政府防備台灣上菜單，擔心特朗普以“反對台獨”與中方交易，整個綠營陷入嚴重焦慮。但特朗普若提“反對台獨”對台灣有傷嗎？



台灣這幾天高度關注“習特會”，朝野態度截然不同。綠營深怕特朗普改口，從美國的一貫敘事“不支持台獨”改成“反對台獨”。國民黨主席鄭麗文接受日本《讀賣電視台》專訪則拋出“如果特朗普表達重申一個中國政策以及反對‘台獨′的立場，完全合乎國民黨立場。”民眾黨表態期盼特朗普恪守對台“六項保證”。



台灣朝野對“習特會”不同表態反應其兩岸路線落差。國民黨主席鄭麗文旗幟鮮明，對比同黨的台中市長盧秀燕13日含糊的呼籲賴清德要密切觀察、積極因應，鄭麗文果決表態國民黨就是一個中國政策與反對“台獨”。民眾黨不願講得太白，只提到美對台“六項保證”，走安全、折衷路線。



民進黨現在怕兩件事，第一是美國限縮軍售台灣；第二是特朗普表述反對“台獨”，強化一中敘事。但這究竟是民進黨害怕，還是台灣真正需要害怕？



特朗普如果表述反對“台獨”，並沒牴觸“中華民國憲法”，台灣為何要怕？



邏輯上，民進黨要推“台獨”，才會怕特朗普反“台獨”；但民進黨也不敢“修憲”、換旗改號，所以這也可說是一個假議題。只能說，綠營“借殼上市”的“台獨”，一直是靠美國撐場，若美國從口說“一個中國政策”（One—China Policy）暗地支持“台獨”的戰略模糊，走向政策清晰，這對民進黨政府傷很大。