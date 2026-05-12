民眾黨提名紛擾多　高雄鬧參選人看板爭議

具民眾黨身分、想以無黨籍參選議員的高雄市小港區港明里長李紘毅的選舉看板引起熱議。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月14日電（記者 蔣繼平）民眾黨近期提名紛擾多，高雄也鬧選舉看板爭議。具民眾黨身分、想以無黨籍參選議員的高雄市小港區港明里長李紘毅，被網友出征掛出的參選看板歧視印度人，李紘毅13日強調僅是表達反對開放印度移工政策，盼外界不要失焦，他也不會拆。



李紘毅是民眾黨黨員，今年初也曾穿民眾黨高雄市議員擬參選人背心跑行程，爭取被提名參選前鎮、小港選區。不過民眾黨目前在高雄僅提名1席林于凱參選三民區，其他選區沒動靜。李紘毅目前已沿用競選里長時的無黨籍身分參選議員。



李紘毅近期在小港區掛出數面看板，訴求“我們不要搶救民進黨，我們一起搶救下一代”，並放上台灣全民安全指引（小橘書）、印度移工、火力發電廠的圖片並打叉，表達反對民進黨政府政策的立場。



不過，臉書粉專“孟買春秋”12日發文指出，有一位在台多年的印度人反映受歧視而感受不舒服，隨後引發熱議，不少網友留負評，民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益也留言“真的引起很多人反感”。



對於引起爭議與抨擊，李紘毅強調，他只是表達反對開放印度移工政策，沒有任何歧視的意思，不希望被外界模糊焦點。他尊重每個人對看板有不同的解讀方式，但他不會撤下看板或調整內容。



對此，民眾黨高雄市黨部主委劉家榮表示，李紘毅是民眾黨員，也有表達參選議員意願，主要是因為前鎮、小港有很多傳產，所以主要訴求對相關移工政策與管理制度的不滿，他支持言論表達自由，有誤會就多了解、多溝通。