特朗普訪華　關注：綠大內宣由英系擔綱

被視為親近蔡英文與吳釗燮的黃重諺（左二）與趙怡翔（右二）近期出面說明特朗普訪華議題。兩人日前陪同賴清德出訪史瓦帝尼。（府方提供資料照） 中評社台北5月14日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普13日至15日訪華，針對“習特會”可望討論台灣議題，民進黨近日也積極上節目消毒疑美論。特別的是，出面澄清說明台美關係的以英系或親近英系人馬為主。賴清德可能過去不被美國信任有“疑賴論”，這次由英系出馬滅火，效果如何則要看習特會怎麼談台灣。



特朗普2025年第二度就任總統以來，強調美國優先政策，先是加重世界各國關稅，今年1月採取行動促使委內瑞拉總統馬杜洛下台，並扶植對美友好的政權。美國與以色列2月聯手攻打伊朗，不止中東動盪，也造成世界各國因能源因素等經濟問題，這一連串作為都讓世界對美國信任度產生動搖。



根據“中研院”“美國肖像”計劃今年3月公布最新1月份民調，僅約34%台灣民眾認為美國是講信用的國家，比2021年的45%明顯下滑。民調也顯示，54.5%的受訪者傾向不相信美國的安全承諾。這份民調數據更能佐證台灣民眾對美國信任度正在下滑中。



訪華前夕特朗普12日接受媒體行前訪問時表示不認為中國會武力攻台，還重申因為台灣距離美國9500英里，而距離大陸只有67英里。他還稱會與中方討論美對台軍售問題。這是否意味著若台灣發生什麼，美國要來台灣距離太遙遠。



對於“習特會”極可能談美軍售台灣議題，讓綠營緊張。親近蔡英文的“國安”諮詢委員黃重諺，與“國安會秘書長”吳釗燮人馬的“國安會”副秘書長趙怡翔一起上節目，強調不擔心中美峰會，因美方對台灣政策不變。他們並強調就算特朗普談到軍售台灣，也沒有違反“六項保證”，一再替美方作出澄清，就是擔心特朗普訪華之後，台灣議題被美方拿出來與中方討論，美方做法會不利台灣，綠營事先進行第一波消毒。



屬於英系的蕭美琴也透過媒體專訪，詳述說明有關於軍購議題，一再捍衛無人機相關產業。