關注：官員成票房毒藥　討厭民進黨再現？

賴清德13日正式提名沈伯洋參選台北市長。（中評社 資料照） 中評社台北5月14日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉，民進黨身為執政黨，官員說話、作為常成包袱，近期“衛福部長”石崇良、“交通部長”陳世凱都沾上輿論紛擾，卓“內閣”有逐漸走向票房毒藥的跡象，若再掀起“討厭民進黨”氛圍，等於是給賴清德出難題。



民進黨在2022年地方選舉慘敗後，不少蘇“內閣”行政官員被點名是票房毒藥，包括時任“內政部長”徐國勇、時任“農委會主委”陳吉仲、時任“經濟部長”王美花、時任NCC主委陳耀祥，及時任“衛福部長”薛瑞元。而近期卓“內閣”也有逐步引起爭議、票房毒藥隊成型的跡象，三班護病比入《醫療法》、新北市淡江大橋通車等，都引起輿論反彈。



“立法院”日前三讀通過《醫療法》修正案讓攸關護理人員權益的三班護病比，投反對票的民進黨籍“立委”搶著拍照慶祝已讓民眾反感“割稻尾”，沒想到石崇良下令延緩到2028年5月才實施，面對在野黨批評質疑跳票，石竟語出驚人稱“怕跳票、就再投給賴清德”，民怨直接從醫護人員燒到中間選民，連綠委都不挺，當面向“行政院長”卓榮泰告狀。賴清德才緊急出面定調2027年5月起分階段實施止血，弭平社會各界怒火。



新北市淡江大橋12日通車本是件“中央”與地方合作的美事，但機車道設計狹窄引起網紅與民眾抨擊、藍委洪孟楷質詢時要求機車道爭議進行壓力測試時，“交通部長”陳世凱卻回“委員是希望通車延後嗎？”“交通部”舉辦通車祈福活動，卻未邀中國國民黨籍新北市長侯友宜等地方官員、通車日是陳世凱49歲生日，種種爭議持續引爆，反成“中央”與地方政治攻防焦點。



此外，賴清德13日正式提名綠委沈伯洋參選台北市長，過去沈的爭議言論不少，包括推動大罷免，卻創下32比0的淒慘紀錄、提出用賀爾蒙藥滅鼠被“環境部”打臉不合法，甚至過去激進“抗中保台”形象的沈，如何說服不喜歡太極端的台北市民進黨支持者，都成為選舉包袱，會否跨過淡水河進一步負面影響民進黨籍新北市長參選人、“立委”蘇巧慧，都是外界後續觀察重點。



民進黨近期規劃政務官下鄉宣講“台灣好生活”活動，由“行政院副院長”鄭麗君領軍，9日在高雄登場，主軸圍繞在民生議題，降低意識形態衝突氛圍，而16日、17日也分別在台中、嘉義舉行，出席宣講的政務官、卓“內閣”官員言論會否再暴衝引發爭議，讓票房毒藥隊再添成員，各界也都在緊密觀察。