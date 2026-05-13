關注：藍彰化這局九死一生　反鄭派盯著看

國民黨主席鄭麗文徵召律師魏平政出戰彰化縣長選舉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨13日徵召律師、前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，但該區的亂局仍未平定，讓原本就波譎雲詭的彰化選局，更陷入九死一生的局面。



由於對手民進黨早早就已提名地方實力不弱的綠委陳素月參選，這一局對國民黨來說，除了是地方執政權的保衛戰，更連動了黨主席鄭麗文位置會不會受到挑戰的密切關係。畢竟在藍營軍購之亂後，可明顯看出黨內有一股反鄭勢力早已集結，勢必會緊盯彰化這塊戰場，尋求對鄭開刀的機會。



彰化縣作為全台唯一人口超過百萬的大縣，向來有“搖擺州”之稱，更是藍綠兵家必爭之地。從1989年民進黨周清玉擔任縣長起，四年選一次，都是藍綠輪流做，十分特別。



藍營此次在彰化的提名過程，一路就充滿爭議，原本表態角逐的包括“立委”謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋等人，皆具備相當的地方實力與知名度。



尤其是謝家在彰化的基層紮根極深，但謝衣鳳胞弟謝典霖是現任議長，若姐姐選縣長、弟弟選議員拚議長連任，爭議很大，家族並不支持謝衣鳳選縣長，黨中央最終決議徵召魏平政。



而魏平政雖是彰化在地人，且具備專業律師背景，但在政治經歷上，缺乏基層選戰洗禮，在藍軍地方派系林立的彰化，魏也並非那種一披掛上陣就能讓各方山頭臣服、主動歸隊支持的一級戰將。